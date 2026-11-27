Как сообщает издание Автомир, немецкие инженеры подали патентную заявку на совершенно новую конструкцию рулевого колеса. Главная идея заключается в использовании специальных материалов и механизмов внутри обода, мгновенно реагирующих на выбранный режим езды.

На практике это выглядит как настоящая магия автофанатов. Представьте: вы активируете спортивный режим, выезжаете на трек, и руль становится тоньше и жестче. Это позволяет максимально точно контролировать траекторию и ощущать каждый нюанс дорожного покрытия.

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В режиме комфортной езды или во время парковки возле супермаркета обед будто надувается, становясь толще и мягче. Такой подход существенно снижает усталость рук во время длительных путешествий и делает ежедневное управление гораздо более приятным.

Как работает новая технология

Секрет разработки Porsche скрывается в использовании пьезоэлектрических элементов или специальных пневматических камер, которые скрыты под кожаной оплеткой. Электроника автомобиля постоянно анализирует скорость, угол поворота колес и выбранный профиль вождения, отдавая команду изменению формы.

Мы стремимся создавать автомобили, которые становятся продолжением тела водителя,– представители бренда, патентная документация. И эта разработка действительно выводит эргономику на совершенно новый уровень, оставляя конкурентов сзади.

Пока точно неизвестно, на какой модели дебютирует эта инновация. Однако эксперты предполагают, что первыми такой умный руль получат флагманские электрокары бренда или же следующее поколение легендарного спорткара 911.

Что было известно раньше?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, другие производители также активно экспериментируют с органами управления. В частности, некоторые бренды пытались внедрить штурвалы вместо классического круглого руля, но эта идея вызвала достаточно неоднозначную реакцию среди водителей из-за неудобства при перехвате рук.