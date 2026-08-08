Искусственный интеллект "посоветовал" не платить штраф: водитель в итоге заплатил в восемь раз больше

Инцидент произошел на улице Корфантего в городе Забже. Полицейские зафиксировали, что 30-летний водитель автомобиля Opel превысил разрешенную скорость на 14 км/ч.

По действующим правилам, такое нарушение предусматривает штраф в размере 100 злотых, который и предложили оплатить правоохранители. Вот как описывает этот случай Силезская полиция.



Водитель посоветовался с искусственным интеллектом

Мужчина отказался принимать штраф на месте. По его словам, во время проверки он обратился к популярному AI-ассистенту, который посоветовал не соглашаться со штрафом.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В таком случае полицейские действовали по стандартной процедуре – оформили материалы и передали дело в суд.

После рассмотрения материалов суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения.

Вместо начальных 100 злотых (1193 грн) человек получил решение на уплату 800 злотых штрафа (9546 грн). Таким образом, попытка воспользоваться советом искусственного интеллекта обошлась ему в восемь раз дороже.

Искусственный интеллект не учитывает человеческий фактор

В Силезской полиции отмечают, что отказ от принятия штрафа не освобождает от ответственности. Если водитель не соглашается с взысканием, дело передают в суд, который имеет право назначить более суровое наказание.

Правоохранители также призывают не полагаться безоговорочно на ответ искусственного интеллекта в вопросах законодательства. Такие сервисы могут ошибаться или не учитывать все обстоятельства конкретного дела, поэтому юридическую информацию следует проверять в официальных источниках.

И что делать в таких случаях

История с Забже стала еще одним напоминанием: искусственный интеллект может оказаться полезным помощником, но не заменяет знания законодательства или профессиональной юридической консультации. Особенно тогда, когда решение может стоить несколько сот злотых.