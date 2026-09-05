Искусственный интеллект режет зарплаты: 240 тысяч европейских водителей подали масштабный иск против Uber

Как сообщает Ассоциация водителей приложений, масштабный судебный процесс инициирован в Амстердаме с участием водителей Польши, Великобритании, Нидерландов и других стран.

Главной причиной недовольства стало внедрение так называемой динамичной системы комиссий, которая действует уже более двух лет и, по словам таксистов, работает исключительно в пользу корпорации. Об этом сообщает gazeta.pl.

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Ставку снизили до минимума

На практике эта система оказалась настоящим "черным ящиком", собирающим данные о каждом отдельном работнике. Программа анализирует поведение человека за рулем и устанавливает персонализированную ставку для каждой поездки, постепенно опуская ее до минимального предела, на который согласен согласиться таксист.

" Если водитель хоть раз показал, что может ездить по более низкой ставке, это означает, что в следующий раз он тоже уедет или его задержат. Алгоритм постоянно тестирует пределы терпения людей, предлагая разные тарифы за одинаковые маршруты, а затем занижая оплату за обратный путь, – объясняет представитель ассоциации Томаш Войчик.

Иллюзия плохого сезона

Долгое время работники не понимали, что происходит, списывая падение доходов в плохую погоду, конец месяца или отсутствие клиентов. Однако сбор и анализ данных показали, что это был целенаправленный план платформы по уменьшению затрат на оплату труда.

Водители опасаются, что агрегатор пытается вытеснить из них максимум, прежде чем заменить живых людей на автономные такси. По их мнению, ни одна эксплуатация не может продолжаться вечно, из-за чего они не намерены отказываться от своих прав в пользу господ в костюмах.

Что говорит Uber

Сама же компания Uber категорически отвергает все обвинения. В комментарии Guardian представители сервиса заявили, что приложение использует только информацию в реальном времени, такую как маршрут и продолжительность поездки, а история конкретного водителя никак не влияет на формирование цены.