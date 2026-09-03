Искусственный интеллект вместо водителя: Uber запустил первое беспилотное такси на базе Ford Mustang

О запуске инновационного сервиса сообщает издание InsideEVs. На улицы Лондона выехала первая партия из 15 электрических Ford Mustang Mach-E, оборудованных системой автономного вождения от британского стартапа Wayve. Они могут передвигаться где угодно в пределах столицы, за исключением аэропортов.

Для обычного пользователя процесс смотрится максимально привычно. Вы заказываете тариф UberX, Electric или Comfort, и система может автоматически назначить вам роботокси без каких-либо доплат.

Если такой "Мустанг" приехал, вы самостоятельно разблокируете дверь через смартфон, садитесь в салон и запускаете поездку кнопкой в приложении. Для тех, кто хочет гарантированно протестировать новинку, в настройках профиля появилась специальная галочка согласия на поездки в автономные автомобили.

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Искусственный интеллект вместо лидеров

Технология Wayve под названием AV 2.0 существенно отличается от конкурентов. Вместо дорогих лидеров и заранее прописанных 3D карт, система полагается на радары, камеры и искусственный интеллект, который учится в реальном времени. Это очень похоже на подход Tesla: машина сама анализирует нестандартные ситуации на дороге и принимает решение.

Правда, на начальном этапе за рулем каждого такого такси все же сидит лицензированный водитель– он исполняет роль страховщика и готов перехватить управление в экстренной ситуации. Похожую концепцию продемонстрировал украинский Uklon – недавно он показал первый в Украине пилот технологии дистанционного управления автомобилем

Пока украинские водители привыкают к массовому переходу на электромобили, глобальный рынок делает ставку на полную автономность. Uber планирует стать крупнейшим оператором беспилотных поездок в мире к 2029 году. Уже к концу этого года компания расширит сервис на 15 городов, в частности, запустит аналогичные такси на базе Nissan Leaf в Токио. А главный конкурент, компания Waymo от Google, обещает вывести свои роботы на улице Лондона уже в ближайшие месяцы.