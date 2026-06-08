Исторический триумф в Монте-Карло: Андреа Кими Антонелли выиграл хаотичный Гран-при Монако

Главная интрига уикенда закрутилась еще во время субботней квалификации между Максом Ферстаппеном и Андреа Кими Антонелли. В решающей попытке 19-летний итальянский пилот команды Mercedes оказался быстрее лидера Red Bull всего на 0,043 секунды и завоевал поул.

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В воскресенье события на трассе начали развиваться по фантастическому сценарию. Макс Ферстаппен полностью провалил старт из-за внезапных технических проблем и был вынужден сойти с дистанции уже на первом круге. Андреа Кими Антонелли уверенно удержал лидерство, а сразу за ним в погоню бросились пилоты Ferrari.

Штрафной конвейер на пит-лейн и технический хаос

Впоследствии из-за различных инцидентов и поломок гонку завершили Валттери Боттас и Оливер Берман. Пелотон держался относительно стабильно до начала волны плановых пит-стопов, которые полностью перевернули ход этапа. Сразу пять гонщиков получили 5-секундные штрафы за превышение скорости на пит-лейн: под горячую руку судей попали Льюис Хэмилтон, Пьер Гасли, Джордж Рассел, Оскар Пиастри и Франко Колапинто. Параллельно с этим из-за сбоя электрических компонентов силовой установки сошел Ландо Норрис.

Ситуация запуталась еще сильнее за 20 кругов до финиша. Лэнс Стролл допустил ошибку и разбил свой болид в последнем повороте трассы. На треке мгновенно появился автомобиль безопасности (сейфти-кар), спровоцировав массовые заезды в боксы. Среди лидеров свой 5-секундный срок успел отстоять лишь Льюис Хэмилтон, что в итоге позволило ему уберечь высокую вторую позицию.

Двойной удар: авария Леклера и красные флаги

Нормально возобновить гонку после рестарта не удалось. У Шарля Леклера, который шел третьим, похоже, отказали тормоза. Неуправляемый болид монегаска на полной скорости врезался в отбойник в том самом месте, где несколькими минутами ранее разбился Стролл. Дирекция гонки приняла решение вывесить красные флаги – пилотов отправили на повторный старт с места.

Такой расклад сил существенно усложнял задачу для лидера Антонелли, но самым большим ударом он стал для его напарника. Джордж Рассел получил суровое повторное наказание в виде проезда по пит-лейну за то, что команда не призвала его отстоять предыдущий 5-секундный штраф при смене резины.

Финальный аккорд и исторический рекорд

Во время финального рестарта жертвой хаоса стал Карлос Сайнц – в болид испанца врезался Нико Хюлькенберг. Зато Антонелли продемонстрировал железную выдержку, идеально среагировал на огни светофора и защитил первое место от атак Хэмилтона.

19-летний итальянец уверенно пересек финишную черту, став самым молодым победителем Гран-при Монако в истории, и оформил невероятную серию из пяти побед подряд. Благодаря схождению фаворитов и хаотичным изменениям позиций, финальная зачетная десятка пилотов по итогам этапа приобрела очень необычный вид:

Антонелли; Хэмилтон; Аджар; Пиастри; Лоусон; Линдблад; Гасли; Албон; Окон; Алонсо.

Серхио Перес мог принести команде Cadillac первые очки, но получил штраф в 10 секунд после финиша гонки за фальшстарт на рестарте. Таким образом, его место занял Фернандо Алонсо, а Aston Martin завоевала первое очко в сезоне. Следующий этап Формулы-1 состоится уже на следующих выходных в Испании. Старт состоится в 16:00 по киевскому времени.