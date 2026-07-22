Историю каждого импортированного автомобиля отследят по VIN-коду: БЭБ пресекает старые махинации

О запуске нового аналитического инструмента сообщил директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский. Он возглавляет БЭБ с августа 2025 года.

Государство отслеживало один автомобиль в разных статусах

Каждый импортированный автомобиль оставляет информационный след. Сначала он пересекает границу, проходит таможенное оформление, попадает в учет импортера, продается, а затем регистрируется на нового владельца.

Ранее информация об этих операциях хранилась в разных государственных системах и не всегда автоматически сопоставлялась. Из-за этого один и тот же автомобиль мог одновременно иметь разные статусы.

Например, в налоговой базе автомобиль продолжал учитываться как товар на складе компании. В то же время в реестре сервисного центра МВД он уже мог быть оформлен на физическое лицо.

Именно такие несоответствия создавали почву для манипуляций.

Какие схемы использовали продавцы

По словам Цивинского, информационные пробелы позволяли занижать таможенную стоимость автомобилей, оформлять их на фиктивных владельцев и манипулировать налоговым кредитом.

Проблема возникала не из-за отсутствия информации как таковой. Данные о ввозе, налогообложении и регистрации уже находились в государственных органах, но были разбросаны по нескольким базам.

Из-за этого для выявления нарушений приходилось отдельно собирать информацию от таможни, Налоговой службы и сервисных центров МВД. Расхождения могли выявиться уже после завершения продажи или в ходе уголовного расследования.

Три ведомства объединили информацию

Бюро экономической безопасности, Государственная налоговая служба и Главный сервисный центр МВД создали аналитический инструмент, позволяющий отслеживать полный маршрут автомобиля.

Система сопоставляет данные об импорте, таможенном оформлении, нахождении автомобиля на балансе продавца, последующей продаже и регистрации на конечного владельца.

Это не означает создание отдельной открытой базы для водителей. Речь идет о внутреннем инструменте государственного контроля, с помощью которого аналитики могут выявлять несоответствия между информацией различных органов.

Например, система может выявить автомобиль, который уже зарегистрирован на покупателя, но до сих пор формально находится на складе импортера. Также она способна показать разницу между задекларированной стоимостью автомобиля и суммой его последующей продажи.

VIN-код хотят добавить в налоговую накладную

Следующим шагом Цивинский назвал внесение VIN-кода автомобиля в налоговую накладную.

В настоящее время при продаже импортированного автомобиля плательщики НДС должны указывать в налоговой накладной код товара по УКТ ВЭД. Это требование действует на всех последующих этапах поставки импортного товара, однако товарный код описывает категорию автомобиля, а не конкретную машину.

VIN, напротив, является уникальным номером транспортного средства. Поэтому его внесение в накладную позволит привязать каждую хозяйственную операцию к конкретному автомобилю.

Фактически автомобиль получит сквозной цифровой идентификатор в налоговой цепочке. Замена одного автомобиля другим в документах или разрыв между импортом и конечной продажей станут значительно заметнее для аналитической системы.

Полностью согласен, – говорит нардеп Даниил Гетманцев. – И полностью поддерживаю каждое слово. Одного не понимаю: почему требуется столько времени, чтобы это понять и выполнить, с момента заседания ВСК в марте? В любом случае, на содействие и контроль Комитета в решении проблемы правоохранители могут рассчитывать!

Что изменится для автомобильного бизнеса

Для компаний, которые официально декларируют полную стоимость автомобилей и платят налоги, новый механизм не должен принципиально изменить правила работы. Он лишь сделает более точным сопоставление уже имеющихся документов.

Зато риски возрастут для продавцов, которые формально указывают заниженную цену, используют цепочки фиктивных компаний или пытаются скрыть часть машин от налогового учета.

Особенно заметным эффект может быть в сегменте неофициального импорта новых автомобилей. Часть таких машин ввозят через посредников, а затем продают через физических лиц или различные юридические структуры. Сквозное отслеживание VIN позволит увидеть, кто именно ввез автомобиль, кому его передали и на кого в конечном итоге зарегистрировали.

Повлияет ли это на покупателей

Для обычного покупателя главным следствием может стать повышение прозрачности рынка.

Если VIN будет фигурировать в таможенных, налоговых и регистрационных документах, продавцу будет сложнее скрыть происхождение машины или выдать коммерчески ввезенный автомобиль за личную продажу физического лица.

В то же время заявление БЭБ пока не означает, что покупатели получат открытый доступ ко всей налоговой истории автомобиля. Часть такой информации защищена законом и используется только государственными органами.

Также Цивинский не назвал конкретной даты введения VIN-кода в налоговые накладные. Для этого могут потребоваться изменения в нормативных актах, форме накладной и программном обеспечении, которым пользуется бизнес.

Контроль должен срабатывать до продажи автомобиля

В БЭБ подчеркивают, что цель новой системы заключается не только в расследовании уже завершенных схем.

Автоматическое сопоставление данных должно выявлять подозрительные операции еще до того, как автомобиль окончательно исчезнет из учета импортера или будет перепродан через нескольких посредников.

Если VIN станет обязательным элементом налоговых документов, у каждого импортированного автомобиля фактически появится непрерывная цифровая биография – от пересечения границы до регистрации на конечного владельца. Переписать отдельные страницы такой истории будет значительно сложнее.