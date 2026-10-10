Итальянцы массово ездят на польских номерах: как хитрая схема экономии обернулась катастрофой

Схема казалась идеальной: продаешь свою машину фиктивной фирме в Польше, берешь ее обратно в "долгосрочную аренду" и забываешь об итальянском транспортном налоге и безумных тарифах на страховку. Годами тысячи итальянских водителей каьтаются по стране машинами с номерами "PL".

Как сообщает издание Euronews, эпицентром этой полулегальной схемы стали город Неаполь и его окрестности. Именно там стоимость обязательного автострахования является одной из самых высоких в стране и может превышать 2000 евро в год, что иногда дороже самой машины.

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В Италии своих Остапов Бендеров достаточно

Поиск дешевой альтернативы был прост, как гвоздодер. Если бременем местных автомобилистов является ежегодный налог на владение транспортным средством и налог на роскошь, то это легко можно обойти. Заметим: почти законно. Просто водители начали массово обращаться к польским дельцам, покупающим авто, те ставят их на учет у себя. После этого машину передают итальянцам в пользование.

Благодаря такой махинации реальный владелец популярного в стране Fiat Panda или другого бюджетного авто экономит до 70 процентов на эксплуатационных расходах, а то и больше.

Мотив водителей понятен: итальянская цена обычной автогражданки (RCA) бьет европейские рекорды. Застраховать обычный макси-скутер или подержанную малолитражку там может стоить 2000 год – 2500 евро в год. Польская же аренда стоила всего 400–500 евро всего.

Полицейский контроль дорожного движения. Фото: Чарек Соколовский

Миллионный ущерб и реакция полиции

Теперь такой схеме наносят двойной удар. Варшава устала платить за чужие ДТП. Во-первых, польское бюро автостраховщиков (PBUK) уже запустило более 500 регрессных исков против итальянских водителей на "польских" номерах. Наибольший иск– 2 миллиона евро за смертельную аварию в Италии. Во-вторых, техосмотры в Польше также усугубляют: теперь для них требуют обязательной фотофиксации авто на станции.

При польско-итальянской технологии "прописки" транспортного средства финансовые потери ложились на плечи обычных польских водителей из-за роста тарифов. Власти обеих стран уже начали действовать: итальянские правоохранители ужесточили проверки таких машин, а польская полиция недавно арестовала группу лиц за подделку документов более чем на 1500 транспортных средств.

Похожая ситуация у соседей

Напомним, ранее редакция Авто24 писала о номерных знаках и регистрации. Сейчас в Евросоюзе набирает обороты один из самых больших автомобильных скандалов последних лет. По данным французского государственного аудита, по дорогам ЕС могут передвигаться почти миллион автомобилей с поддельными или незаконно полученными номерными знаками.

Во Франции власти частично открыли доступ к государственной базе данных частным посредникам, чтобы ускорить оформление документов и уменьшить бюрократию. Мошенники этим воспользовались, создавая фиктивные компании и через цифровую систему легализовывали угнанные автомобили.