Итальянцы возродили легендарную Ferrari 308: легкий кузов, механика и V8 на 380 сил

Как сообщает издание Carscoops, несмотря на визуальное сходство с классическим донором, автомобиль был построен фактически с нуля. В основе спорткара лежит специально разработанное трубчатое шасси, на которое навесили сверхлегкие композитные панели.

Силуэт и габариты максимально приближены к оригиналу, но с более агрессивными акцентами. Разработчики сохранили фирменные слепые фары, дополнив их современными ходовыми огнями, а также существенно расширили колесные арки и добавили массивные воздухозаборники.



Michelotto Gruppo 4 Tributo / Источник: Michelotto Gruppo 4 Tributo

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Аналоговый кайф и минимальный вес

За спинками сидений скрывается 3,4-литровый атмосферный V8, выдающий 380 лошадиных сил и 365 Нм крутящего момента. Никаких автоматов или роботов здесь нет– двигатель работает исключительно в паре с олдскульной механической коробкой передач. Интересно, что он имеет гоночную схему переключения dog-leg, где первая передача вынесена отдельно от основной Н-образной раскладки.

Благодаря использованию современных материалов вес машины удалось удержать на уровне 950 килограммов, что на целых 140 килограммов меньше оригинала. В спартанском салоне установили карбоновую панель, гоночные ковши и оставили кучу физических тумблеров, чтобы водитель мог ощущать настоящую механическую связь с авто.



Michelotto Gruppo 4 Tributo / Источник: Michelotto Gruppo 4 Tributo

Тренд на возрождение классики

Напомним, ранее мы писали, что создание дорогостоящих рестомодов становится настоящим трендом среди состоятельных коллекционеров. К примеру, итальянское ателье Pininfarina недавно превратило легендарную Honda NSX на современный суперкар с ценником под миллион евро.

Также европейские мастера активно экспериментируют с современными моделями. Как уже сообщалось на нашем сайте, с топового седана Alfa Romeo Giulia планируется сделать уникальный двухместный кабриолет с полностью карбоновым кузовом и знакомым V6 под капотом.