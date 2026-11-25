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Резервуары пустыми не стояли: на сырье для фальсификата зарабатывали круглосуточно
Ответ последовал после того, как Департамент стратегических расследований Нацполиции разоблачил масштабную схему кражи нефти из государственных трубопроводов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники задокументировали дерзкий механизм похищения нефти и газового конденсата прямо из магистралей компании Укрнафта. Злоумышленники совершали скрытые врезки в трубы на территории Сумской и Полтавской областей, чтобы бесперебойно качать ресурс.
Вместо печатного станка для денег у них была врезка
Для накопления ворованного деятели подпольного бизнеса оборудовали специальную базу в Роменском районе Сумщины. Там установили мощные помпы и спрятали резервуары, куда сырье стекало через систему замаскированных подземных трубопроводов (рукавов).
Дальше в игру вступала логистика, ведь нефть нужно было незаметно доставить на переработку. Сырье заливали в грузовики со скрытыми емкостями и поддельными накладными везли в Киев и область, где на промышленных площадках ждали стационарные резервуары.
Именно оттуда ворована нефть разъезжалась по подпольным заводам, где ее смешивали с химикатами и превращали в ту же бодягу, которая потом продавалась и убивала топливные системы автомобилей.
" Часть продукции сбывали под видом топливных производных, не относящихся к подакцизным товарам, – отмечают следователи.
Масштабная облава и последствия
Чтобы остановить конвейер, правоохранители провели одновременно 56 обысков в четырех регионах страны. В ходе столь масштабной операции копы изъяли 10 автомобилей, 64 резервуара с жидкостями, черновую бухгалтерию и немалую сумму наличных денег в разной валюте.
Что было известно раньше?
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, борьба с теневым рынком горючего сейчас в самом разгаре. Недавно в Киевской области ликвидировали целую сеть подпольных АЗС, где водителям вместо нормального бензина А-95 заливали подкрашенную химикатами смесь.
А несколькими днями ранее детективы накрыли нелегальный нефтезавод, который ежесуточно перерабатывал по 30 тонн сомнительного сырья и поставлял готовый суррогат в три области Украины.