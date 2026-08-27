Из двух беспилотников Protector только один НРК попал на передовую

Protector в подразделениях 3-го армейского корпуса не первый. Военные этого формирования уже имеют опыт эксплуатации комплекса, а новая машина должна усилить возможности подразделения при выполнении логистических задач.

Как говорится в видеосюжете производителя на ФБ-странице, вторую беспилотную машину Protector получила Школа наземных роботизированных комплексов на базе академии Killhouse – его будут использовать для подготовки операторов и специалистов по обслуживанию техники.

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Protector также передавали учебному центру

Свежая отгрузка учебному центру не является первым случаем использования Protector для подготовки военных.

В конце июля "Украинская бронетехника" передала такой НРК 190-му учебному центру им. генерал-хорунжего Василия Кука. Комплекс там предназначен именно для обучения военнослужащих работе с наземной роботизированной техникой.

Таким образом, Protector постепенно используется не только в военных подразделениях, но и в системе подготовки операторов. Это позволяет обучать военных на технике, которая уже эксплуатируется в армии.

Грузовой потенциал вырос почти вдвое

Отгрузка происходит на фоне недавней модернизации Protector. В конце июля производитель сообщил об увеличении максимальной грузоподъемности комплекса с 770 до 1480 кг.

То есть нынешняя версия платформы способна перевозить почти 1,5 тонн груза без водителя за рулем. Для работы с увеличенной погрузкой заднюю подвеску доработали и оснастили пневматическими подушками.

Решение пересмотреть характеристики было принято после практической эксплуатации Protector в войсках. По словам производителя, реальные возможности платформы оказались выше ранее заявленных показателей.

Starlink дополнили LTE

Еще одно обновление касается системы связи. К основному каналу Starlink добавили LTE, используемый в качестве дополнительного канала коммуникации.

Кроме того, по запросу заказчика Protector может комплектоваться защищенной радиосвязью с mesh-сетью. Таким образом, комплекс может использовать несколько разных каналов связи в зависимости от условий и конфигурации.

Логистический НРК для работы в опасной зоне

Основное предназначение Protector – выполнение логистических задач без необходимости подвергать водителя опасности.

Платформа может использоваться для доставки боеприпасов, продовольствия, снаряжения и других имуществ, а также для эвакуационных задач.

По данным производителя, один из комплексов в месяц перевез более 15 тонн грузов, выполнив около 20 логистических миссий. Одна миссия, по оценке компании, может обеспечить подразделение запасом требуемого имущества примерно на неделю.

Именно опыт такой эксплуатации стал основой дальнейшей модернизации машины.

190 "лошадей" в упряжке и 400 км запаса хода

Protector оснащен 3-литровым дизельным двигателем мощностью 190 л. с.. В открытых материалах по модернизированной версии приводится запас хода до 400 км в зависимости от условий эксплуатации.

В то же время, главной характеристикой платформы остается не максимальная дальность сама по себе, а возможность выполнять многократные логистические рейсы без водителя, перевозя значительный объем груза.

После модернизации Protector с грузоподъемностью 1480 кг фактически вышел на уровень грузоподъемности советской ГАЗ-АА.– легендарной "полуторки", которая могла перевозить около 1,5 тонн. Разница состоит в том, что украинскому Protector для выполнения такой задачи водитель не нужен.

От боевого опыта – к обучению новых операторов

Передача комплекса учебному центру Killhouse и 3-му армейскому корпусу демонстрирует два параллельных направления развития Protector.

С одной стороны, комплекс продолжает поступать в военные подразделения и используется для реальных логистических задач. С другой – формируется отдельная база подготовки операторов и технического персонала.

Для производителя это создает замкнутый цикл усовершенствования: военные эксплуатируют Protector, передают производителю практический опыт, после чего конструкцию и системы комплекса модернизируют, а новых операторов обучают уже на актуальной версии машины.