Из фронтового КБ – в серийное производство: как армейские инженеры "породнились" с производственниками

ФОТО: "Украинская правда"|
Украинские бронетранспортеры Viper могут преодолевать от 50 до 90 километров — всё зависит от веса груза
Демонстрация в Париже линейки наземных роботизированных комплексов (НРК) Viper вызвала интерес уже тем, что это – совместная разработка. Она проходила в сотрудничестве с милтек-кластером Третьего армейского корпуса AB3.Tech.
Как пишет «Украинская правда», благодаря такой кооперации создана результативная платформа. По словам исполнительного директора AB3.Tech Виктории Гончарук, концепция и первые решения были разработаны военными подразделениями корпуса, тогда как серийное производство взяла на себя компания "УкрАрмоТех".
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"Военные, которые используют продукт, должны быть его создателями, а масштабирование разработок должен обеспечивать частный сектор, — –, отметила Виктория Гончарук.
VIPER C: мобильный ретранслятор связи
Одной из представленных платформ стал Viper C, оснащенный телескопической мачтой высотой до 6,5 метра. Это – я четырехколесная аккумуляторная машина.
Комплекс предназначен для обеспечения стабильной связи на поле боя и позволяет развертывать ретрансляционное оборудование без риска для личного состава.
НРК Viper C малозаметен, его телескопическая мачта просунется сквозь крону дерева в лесополосе или где-нибудь между щелями в крыше разрушенного здания. Фото: Украинская правда
VIPER F: боевой робот для разведки и огневой поддержки
Также на стенде был представлен боевой НРК Viper F. Платформа выполняет задачи разведки, наблюдения и дистанционного поражения целей.
Робот способен находиться в режиме ожидания до 72 часов, работать ночью, контролировать остаток боекомплекта, автоматически сопровождать цели и передавать управление между операторами.
Комплекс оснащен боевым модулем UAT-Mouse с полуавтоматической винтовкой AR-15 калибра 5,56 мм. Заявленная скорострельность составляет до 60 выстрелов в минуту, а эффективная дальность поражения – до 100 метров.
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Логистическая платформа и боевой опыт
Была еще и третья модель линейки – логистический робот Viper L, который на выставке физически не демонстрировался. Однако посетители знакомились с ним дистанционно.
Несмотря на компактные размеры, он способен перевозить до 350 кг груза. Может доставлять на передовую боеприпасы, воду, продовольствие, а обратно – при необходимости – эвакуировать раненого.
Также такая колесная машина незаменима в рейдах или разведке в тыл врага, поскольку освобождает бойцов от необходимости переносить тяжелые рюкзаки или сумки с боезапасом, продовольствием и медикаментами.
Наземный беспилотник Viper F с боевым модулем UAT-Mouse. Фото: "Украинская правда"
С автономностью до восьми часов
Все платформы могут работать автономно 5–8 часов и преодолевать до 50 км с грузом 350 кг. Но с меньшим по весу грузом расстояние увеличивается. С грузом 100 кг дальность хода достигает 90 км.
Максимальная скорость составляет 13 км/ч, соответственно время работы зависит от упомянутой выше грузоподъемности. Также предусмотрены решения для снижения тепловой и акустической заметности.
Первые комплексы семейства Viper уже переданы военным Третьего корпуса: часть проходит испытания, другие уже выполняют задачи на фронте.