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Из кабины 44-тонной фуры на подиум: гламурная дальнобойщица вошла в финал Мисс Англия

27-летняя водитель грузовиков Милли Эвератт в последний момент получила путевку в финал самого престижного британского конкурса красоты. Девушка планирует сломать стереотипы о сугубо мужской профессии и доказать, что руководить тяжелой техникой могут не только суровые мужчины, но и красавицы.
Дальнобойница стала финалисткой конкурса Мисс Англия

ФОТО: Коллаж Авто24 |

Впервые в Европе этот прецедент зафиксирован в Англии: в этом году на национальном конкурсе красоты Miss England принимает участие дальнобойница Милли Эвератт (Milly Everatt)

Валентин Ожго
logo14 ноября, 08:08
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Как сообщает издание Daily Mail, в повседневной жизни британка работает на ферме и зарабатывает на жизнь, управляя огромными 44-тонными грузовиками по всей стране.

Теперь она временно сменит световозвращающий жилет на высокие каблуки, чтобы выступить в национальном финале Miss England 2026 17 ноября на подиуме Athena в Лестере.

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Милли зарабатывает на жизнь за рулем 44-тонных грузовиков. Фото: SWNS, Miss England

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Разрушение стереотипов

У девушки уже есть опыт в подобных мероприятиях, ведь в 2022 году стала первой вице-мисс региона. В этом году у нее есть последний шанс побороться за путевку на конкурс Мисс Мира, поэтому надеется на удачу.

" Я хочу вдохновить других и стать первой фермеркой, которая выиграет этот конкурс. Люди должны принимать каждую сторону своей личности, какой бы необычной она ни казалась, – заявила Милли журналистам.

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Девушка стремится доказать, что фурами управляют не только мужчины. Свое участие в конкурсе красоты дальнобойщица рассматривает как отличную площадку для популяризации профессии среди женщин.

В практике Национальных конкурсов красоты европейских стран еще ни разу дальнобойщицы не участвовали и Милли Эвератт сломала этот стереотип. Фото: из личного архива Милли Эверат, Facebook

" Все, что разрушает стереотип, есть хорошее. Я хочу доказать, что эту работу выполняют не только 40-летние мужчины,– подчеркнула Милли по своей работе дальнобойщицей.

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