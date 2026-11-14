Из кабины 44-тонной фуры на подиум: гламурная дальнобойщица вошла в финал Мисс Англия

Как сообщает издание Daily Mail, в повседневной жизни британка работает на ферме и зарабатывает на жизнь, управляя огромными 44-тонными грузовиками по всей стране.

Теперь она временно сменит световозвращающий жилет на высокие каблуки, чтобы выступить в национальном финале Miss England 2026 17 ноября на подиуме Athena в Лестере.

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Милли зарабатывает на жизнь за рулем 44-тонных грузовиков. Фото: SWNS, Miss England

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Разрушение стереотипов

У девушки уже есть опыт в подобных мероприятиях, ведь в 2022 году стала первой вице-мисс региона. В этом году у нее есть последний шанс побороться за путевку на конкурс Мисс Мира, поэтому надеется на удачу.

" Я хочу вдохновить других и стать первой фермеркой, которая выиграет этот конкурс. Люди должны принимать каждую сторону своей личности, какой бы необычной она ни казалась, – заявила Милли журналистам.

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Девушка стремится доказать, что фурами управляют не только мужчины. Свое участие в конкурсе красоты дальнобойщица рассматривает как отличную площадку для популяризации профессии среди женщин.

В практике Национальных конкурсов красоты европейских стран еще ни разу дальнобойщицы не участвовали и Милли Эвератт сломала этот стереотип. Фото: из личного архива Милли Эверат, Facebook