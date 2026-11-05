Из разбитой Tesla сделали 11-местный автобус: как выглядит Hoffman Badger и что это за проект

Как сообщает издание InsideEVs, основой для необычного транспортного средства служат подержанные модели Model 3 или Model Y. Разработчики полностью переносят аппаратное и программное обеспечение из донора, включая сиденья, приборную панель, руль, двигатели и даже дверные ручки.

Все эти агрегаты устанавливают на новое шасси, где высоковольтная батарея расположена на несколько сантиметров выше, чем в подлиннике. Благодаря этому и клиренсу более 20 сантиметров, квадратный электромобиль получил неплохую геометрическую проходимость для поездок по плохим дорогам.

Кузов машины изготовлен из алюминия с порошковым покрытием, а все открытые крепежи сделаны из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Интересно, что дверь, крыша и большинство сидений можно легко снять, превратив 11-местный автобус в открытый пикап или платформу для отдыха.

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Цена вопроса и запас хода

Основатель компании Джеффри Хоффман отмечает, что клиенты смогут приобрести как готовый автомобиль, так и специальный набор для самостоятельной сборки. Во втором случае покупателю придется самому искать донорскую Tesla, но общий бюджет проекта составит от 26 400 до 77 000 долларов в зависимости от комплектации. Точных данных по запасу хода пока нет, ведь аэродинамика машины напоминает кирпич, что явно снизит показатели на трассе.

"В городском цикле наш электромобиль может проехать даже больше стандартной Model 3, просто потому, что он легче", – объяснил Хоффман, добавив, что в начале 2027 года аэродинамику существенно улучшат.

В настоящее время стартап планирует выпускать около 100 таких машин в год. Кстати, ранее компания специализировалась исключительно на переводе классических британских авто на электротягу, имея в портфолио электрические DeLorean, старые Volkswagen Beetle и винтажные Rolls-Royce.

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