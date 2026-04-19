Кому из водителей следует опасаться синих "камер" на дорогах Германии

Высокие синие столбы с камерами стоят вдоль автобанов и федеральных трасс. Их вид заставляет многих водителей инстинктивно давить на тормоза, сбрасывать скорость.

Однако, как пишет carwow.de, в большинстве случаев это излишне и даже в определенных ситуациях опасно, поскольку скользкая дорога или резкое нажатие на педаль обернется изменением курса движения, машину может понести на обочину, соседнюю или встречную полосу.

Контроль не скорости, а денег

На самом деле эти устройства не имеют ничего общего с контролем скорости. Они являются частью системы Toll Collect и предназначены для проверки оплаты проезда грузовиками массой более 7,5 тонн.

Да, столбы оснащены камерами и датчиками, которые фиксируют номер транспортного средства, делают фото, определяют количество осей и проверяют, правильно ли уплачен дорожный сбор. В случае несоответствия система передает данные для дальнейших санкций.

Иногда водители замечают вспышки – это инфракрасная подсветка для съемки, а не фиксация превышения скорости. Поэтому штраф "за скорость" в этом случае не грозит.

Камеры измеряют размеры грузовика, количество его осей для точной классификации платы за проезд. Фото: Jenoptik и из открытых источников

Где их устанавливают и почему это важно

По всей стране уже установлено около 600 таких пунктов. Они работают не только на автобанах, но и на обычных федеральных дорогах – именно там раньше перевозчики часто пытались объезжать платные участки.

Для транспортных компаний эти системы имеют критическое значение. Ошибки в оплате, неправильно указанные параметры автомобиля или попытки избежать сборов могут обернуться серьезными штрафами как для водителя, так и для владельца транспорта.

Высокие и стройные

Устройства имеют почти четыре метра в высоту, окрашены в сине-зеленый цвет и оснащены четырьмя сенсорными окошками: красочные башни контроля можно увидеть вдоль обочин немецких автомагистралей.

Они старательные – регистрируют номерные знаки, фотографируют транспортное средство с разных ракурсов и анализируют его параметры, такие как количество осей и габариты.

Собранные данные направляются в систему, где они сравниваются с информацией об уплаченной плате за проезд. Синие столбы не фиксируют нарушения правил дорожного движения, они не являются камерами контроля скорости и не используются для измерения скорости.

Столб на трассе B188 у Вуста в направлении Ратенува сбивает водителей с толку, но он фиксирует только нужные ему грузовики. Фото: Марко Герцфельд

Если транспортное средство проезжает мимо них на чрезмерной скорости, это не приводит к штрафу за превышение скоростного лимита. Вспышки, которые иногда можно увидеть, это инфракрасный сигнал, который используется исключительно для фотографирования с целью контроля за проездом.



Главное правило – не паниковать

Эксперты советуют не реагировать на синие столбы резким торможением. Они, как сказано выше, не контролируют скорость и не представляют угрозы для легковых авто.

Зато водителям грузовиков стоит заранее проверять оплату маршрута и корректность данных, чтобы избежать проблем во время проверки.