Из-за роста цен на бензин американцы меняют свои водительские привычки: статистика

Как пишет Carscoops, исследование LendingTree показало, что 20 процентов американцев сократили количество автомобильных поездок по сравнению с прошлым годом. При этом 7% опрошенных отметили, что ездят гораздо меньше. Чаще причиной таких изменений называли высокую стоимость бензина.

64 процента тех, кто стал меньше пользоваться автомобилем, назвали цены на горючее одной из главных причин. По данным, приведенным в исследовании, средняя цена бензина в США составила 4,07 доллара за галлон (1,08 доллара за литр). Это на 93 цента, или примерно на 29,6 процентов, больше, чем годом ранее.

В то же время тенденция не является односторонней: 34 процента респондентов заявили, что ездят больше года назад. Среди представителей поколения Z этот показатель составлял 56 процентов, а среди родителей с детьми младше 18 лет – 52%.

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Американцы пытаются сократить транспортные расходы

В общей сложности 81% участников опроса сообщили, что внесли определенные изменения в свой образ жизни из-за растущей стоимости автомобильного транспорта. Наиболее распространенными способами экономии стали:

38 процентов – объединяют несколько дел в одну поездку;

31% – сократили общее количество поездок;

28 процентов – ищут дешевле горючее перед заправкой.

Некоторые респонденты также стали избегать отдельных поездок, откладывать приобретение автомобиля или переносить его техническое обслуживание. Это показывает, что подорожание автомобильного транспорта влияет не только на выбор заправки, но и на повседневное поведение водителей.

Для части водителей автомобиль обходится более $1000 в месяц

Расходы на транспорт в США также значительно отличаются в зависимости от домохозяйства. 10 процентов опрошенных заявили, что тратят на транспорт 1000 долларов или больше ежемесячно.

Еще 14% тратят от 500 до 999 долларов, 20% – от 250 до 499 долларов, а 26 процентов – от 100 до 249 долларов. Наименьшие затраты до 100 долларов в месяц имеют 30% респондентов. В то же время, эти данные следует воспринимать с учетом особенностей выборки. Только 68% участников опроса заявили, что управляют автомобилем и имеют регулярный доступ к нему. Поэтому структура расходов может отличаться от всех американских водителей.

Совместные поездки становятся одним из способов экономии

Еще одним способом сократить расходы является совместное использование автомобиля. 29% опрошенных сообщили, что пользуются совместными поездками примерно раз в неделю. Чаще всего такая практика встречается среди поколения Z.

В то же время авторы исследования отмечают, что эта группа относительно молода, а часть ее представителей может не иметь собственного автомобиля. Это потенциально влияет на полученные результаты.