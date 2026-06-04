Штрафы за защитные дуги на фурах: в Нидерландах вспыхнул спор

Доходит до того, что водителям некоторых транспортных средств даже запретили продолжать движение до момента демонтажа этого фронтального оборудования. О такой проблеме редакция Авто24 писала в начале года.

Про конфликт рассказывает нидерландский профильный ресурс Bigtruck. На его платформе уже размещена целая серия публикаций о противостоянии автоперевозчиков, полиции и юристов.

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От штрафов до принудительного демонтажа

С 1 апреля 2026 года нидерландская полиция и прокуратура начали трактовать решение одного из судов как основание для фактического запрета передних защитных дуг на грузовиках.

По данным отраслевых организаций, с тех пор перевозчики получили не менее 100 штрафов. В ряде случаев водителям запрещали дальнейшую эксплуатацию транспортных средств до снятия защитных конструкций.

Поэтому на огромных стоянках страны начали появляться необычные картины: дальнобойщики демонтируют дуги прямо на месте и привязывают их ремнями к полуприцепам, чтобы доставить обратно на базу.

Многие водители имеют от полиции предупреждение, но разрешение на движение получают только после демонтажа "кенгурятника". Фото: 40ton.net

Перевозчики и адвокаты готовят контратаку

Организация Transport in Nood, которая защищает интересы водителей, уже собирает штрафные материалы для дальнейшего обжалования. К делу присоединилась юридическая компания ITL Attorneys.

Адвокаты утверждают, что правоохранители неправильно трактуют судебное решение. По их мнению, запрет не может распространяться на защитные дуги, которые имеют европейскую сертификацию и соответствуют требованиям безопасности (см. видео внизу).

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Параллельно к судебным искам готовятся и производители аксессуаров для грузовиков. Компании MRK, Go-in-Style, Steve's Place и Bulthuis заявляют о значительных финансовых потерях из-за резкого падения спроса на свою продукцию.

В чем главное противоречие

Особое возмущение перевозчиков вызывает позиция нидерландского агентства RDW, которое продолжает признавать законными сертифицированные защитные дуги при условии их официального внесения в конструкцию автомобиля.

Инженеры по безопасности движения считают такой фронтальный щит дополнительным атрибутом безопасности и защиты кузова. Коллаж: Авто24

Юристы отмечают: возникла парадоксальная ситуация, когда один государственный орган разрешает оборудование, а другой фактически наказывает за его использование.

"Не может быть так, чтобы государство одновременно разрешало и запрещало один и тот же элемент конструкции, – заявляют представители защиты.

Возможный конфликт с законодательством ЕС

Дополнительной проблемой стали иностранные перевозчики. Прежде всего это касается скандинавских компаний, где защитные дуги не только разрешены, а часто даже рекомендуются страховщиками из-за рисков столкновения с дикими животными. Подобные атрибуты рекомендуются во многих других странах.

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Юристы уже изучают, не нарушает ли нынешняя практика Нидерландов принципы европейского права, ведь штрафы в основном получают местные транспортные компании.

"Transport in Nood и журнал BIGtruck вместе с Кевином Вирхаутом из адвокатской конторы ITL Attorneys готовят судебный иск против государства Нидерланды от имени поставщиков защитных рам в Нидерландах, включая MRK, Convoy Truckparts, Steve's Place, Go-In-Style, Bulthuis и Trux. Первоначальная цель – приостановить исполнение до четкого решения суда, которое основывается на законодательстве и фактах, – говорится в официальном сообщении организации по юридической поддержке перевозчиков Transport in Nood.

Некоторые суды утверждают выписанные штрафы за превышение максимальной длины через защитные дуги, потому что этот атрибут формально нарушает указанный производителем паспортный габарит. Фото: из открытых источников

Пока продолжаются судебные баталии, перевозчики требуют от власти временно прекратить штрафование и предоставить четкие разъяснения относительно статуса защитных дуг на грузовиках.

Пока же ситуация остается одной из самых горячих тем в европейском автотранспортном секторе.