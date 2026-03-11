DAF и Tatra создали воєнный грузовик 6×6

Сразу стоит уточнить, что в этом партнерстве есть еще и третий участник – голландская компания VDL Groep. Она разработала и изготовила специализированный военный кузов CargoBody, что в дальнейшем будет поставляться на главный конвейер.

Как говорится в релизе DAF, его новая разработка 6x6 ярко иллюстрирует успешное сотрудничество компаний в проектировании, производстве и обслуживании лучших военных грузовиков, предлагающих непревзойденные внедорожные возможности.

Партнерство добавило привлекательности

Это – далеко не первый пример партнерских наработок. Компания DAF Trucks в сотрудничестве с Tatra Trucks только что завершила поставку более девятисот грузовиков 4x4 и 8x8 (см. видео внизу) в рамках недавнего тендера Министерства обороны Бельгии.

Тягачи с колесной формулой 4x4 предназначены для общей транспортной деятельности, тогда как тягачи с колесной формулой 8x8 разработаны для специальных задач, таких как перевозка контейнеров во внедорожных условиях.

Кроме того, мощные тягачи 8x8 предназначены для быстрой эвакуации транспортных средств во время военных операций.

Контракт на 900 машин 4x4 и 8x8 с кабинами гражданского и баллистического исполнения только что выполнили. На версию 6x6 также желающих будет достаточно. Фото: DAF Trucks

Бронированная кабина теперь актуальна

Приготовленный для завтрашнего показа новый военный грузовик DAF с приводом на все шесть колес имеет две версии – баллистическую кабину и гражданскую с прекрасным внутренним пространством. В салоне низкий пол для максимальной доступности. В военном исполнении ощущается исключительная безопасность благодаря низким линиям оконных поясов.

Бронированную кабину для машин военного назначения поставляет Tatra Defence, что обеспечивает высокий уровень баллистической и противоминной защиты. Гражданские версии кабин DAF оставил за собой.

Непревзойденные внедорожные возможности

Военный грузовик DAF 6x6 отличается уникальной полноприводной трансмиссией Tatra и центральной опорной трубой с независимой подвеской колес. В сочетании с выдающейся системой центральной подкачки шин это обеспечивает непревзойденную производительность внедорожника и исключительно комфортное управление даже в самой сложной местности.

Полный комплект надстроек VDL

Грузовик 6x6 оснащен специализированным военным кузовом CargoBody производства VDL Groep. Это лишь один пример надстроек, подходящих для нового военного грузовика DAF 6x6 Military и специально разработанных для использования в сложных условиях. Их впоследствии будет много.