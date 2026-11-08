"Зеленые" номера скоро будут вне закона: где владельцы плагин-гибридов должны будут получить белые

Как сообщает Министерство науки и технологий (TTM), новые правила касаются 25 771 водителя, которым придется пройти административную процедуру. Государственные учреждения уже подготовили специалистов для приема граждан, однако упорно просят не откладывать визит на последние дни осени.

Пока чиновники не видят нужды вводить чрезвычайный график работы сервисных центров. В то же время, они постоянно мониторят поток клиентов и не исключают, что при необходимости часы приема продлят.

Забронировать время визита можно заранее через специальные приложения правительства после соответствующей идентификации. Однако это не обязательно, ведь водители могут просто прийти в отделение и взять талончик в живую очередь.

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Цена вопроса и варианты замены

Владельцам предлагают два пути решения проблемы. Первый – это полная перенумерация, когда машина получает совершенно новый белый номерной знак. За сами таблички придется оплатить 11 475 форинтов (1 594 грн), а замена свидетельства о регистрации потянет еще на 6 000 форинтов (833,5 грн).

Второй вариант более интересен для тех, кто хочет сохранить привычную комбинацию цифр и букв. Их просто напечатают на белом фоне за 16605 форинтов (2 292 грн), причем менять техпаспорт в этом случае не придется.

Изготовление номерного знака с тем же символом может занять много времени. Поэтому автомобилистам, избравшим этот путь, стоит поторопиться с подачей документов.

После получения новых номеров бюрократия не заканчивается. Водителю необходимо самостоятельно сообщить об изменениях своей страховой компании, операторе платных дорог, парковочных сервисах и лизингодателях, если машина арендована.

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Жесткие последствия для нарушителей

С 1 декабря 2026 транспортные средства экологических классов 5N и 5P с зелеными номерами окажутся вне закона на дорогах общего пользования. Если такую машину остановит патруль, то последствия будут максимально суровыми.

Полиция сразу конфискует номерные знаки вместе с регистрационным свидетельством и инициирует извлечение авто из оборота. Возвратить транспортное средство на дорогу разрешат только после прохождения полной процедуры перерегистрации.

Что было известно раньше?

Напомним, что лишение плагин-гибридов экологических привилегий имеет под собой веские основания. Согласно недавним исследованиям, такие автомобили на практике выбрасывают в пять раз больше углекислого газа, чем официально заявляют автопроизводители в своих заводских характеристиках.