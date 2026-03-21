Jaguar F-Type влетел под школьный автобус во Флориде: странную аварию сняли на видео

Как сообщает Carscoops, аварию зафиксировали очевидцы. На видео видно, как автомобиль почти полностью исчезает под длинным задним свесом автобуса, превратившись в деформированный металлический клин. Кадры с места происшествия демонстрируют масштаб повреждений. Правый бок Jaguar F-Type почти полностью смят, капот сильно деформирован, а тканевая складная крыша фактически оторвалась.

Несмотря на серьезный вид аварии, задний бампер автобуса остановился буквально в нескольких сантиметрах от кабины автомобиля. Именно это, вероятно, спасло водителя спорткара от значительно более тяжелых последствий. По предварительным данным, автомобиль двигался не на очень высокой скорости, и столкновения можно было избежать, если бы водитель резко затормозил или совершил маневр уклонения.

Водители получили лишь легкие травмы

На место аварии оперативно прибыли спасатели. Медики оказали помощь обоим участникам ДТП. По информации служб, оба получили лишь незначительные травмы. Важнейшей деталью этого события стало то, что на момент аварии в автобусе не было учеников.

По словам очевидцев, примерно за 15 минут до инцидента возле автобуса видели детей, которые шли к остановке. Свидетели описывают ситуацию как очень опасную. Одна из очевидцев сообщила, что помогла водителю спорткара, который повредил мизинец и находился в шоковом состоянии.

Реакция местных властей

Шериф округа Ли Кармин Марсено заявил, что безопасность учеников является главным приоритетом для местных служб. По его словам, видео аварии сложно смотреть, но наибольшее облегчение вызывает тот факт, что в автобусе не было детей и никто не получил серьезных травм. После инцидента подразделения дорожной полиции усилили патрулирование в этом районе и предупредили, что неосторожное вождение не будет оставаться без наказания.