Jaguar Land Rover готовит компактный электрический Defender, который бросит вызов "Мини-Гелику"

Как сообщает издание Autocar со ссылкой на отчетность компании, генеральный директор Jaguar Land Rover Пи-Би Баладжи окончательно утвердил график модели, которую годами держали в секрете. Сбор нового внедорожника, предварительно получившего название Defender Sport или Defender 80, стартует на заводе в британском Хейлвуде.

Автомобиль заполнит нишу под нынешним Defender 90 и будет базироваться на платформе EMA (Electrified Modular Architecture). Эту же архитектуру британцы планируют использовать для будущего Range Rover GT.

Руководитель брендов Defender и Discovery Марк Кэмерон отметил, что разработка электромобиля уже находится на продвинутой стадии. "Мы должны убедиться, что все, что мы делаем под именем Defender, имеет ДНК бренда: эпическую долговечность и способность проехать где угодно",– подчеркнул он.

Технические фишки и испытания по бездорожью

Ожидается, что длина компактного внедорожника едва превысит 4,5 метра. Инженеры сделают ставку на двухмоторную компоновку– по одному двигателю на каждую ось, что обеспечит надежный полный привод без традиционного механического межосевого дифференциала.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Чтобы доказать свою профпригодность, электрический новичок проходит строгие тесты по старинке. Компания гоняет прототипы через два зимних и два летних цикла испытаний в экстремальных условиях, как это делалось с классическими бензиновыми и дизельными версиями.

Головной болью для разработчиков стало размещение батареи под полом рамного автомобиля. Такое решение может ограничить ход подвески по сравнению с текущей геометрией старших моделей, поэтому инженеры должны решить компромисс еще до старта серийного производства.

Двигатели внутреннего сгорания пока остаются.

Несмотря на активную электрификацию, Jaguar Land Rover не спешит прятать классические моторы. Поскольку США остаются крупнейшим рынком для модели, а в Великобритании доминирует дизель, компания будет сохранять топливные версии так долго, как это позволят экологические нормы.

По словам Кэмерон, спрос клиентов часто отстает от графиков перехода на электротягу, которые рисуют регуляторы. "Наша стратегия состоит в том, чтобы предлагать как можно больше выбора так долго, как мы сможем",– объяснил он, намекнув на активное использование гибридных технологий в переходный период.

Интересно, что британцы вступают в прямую борьбу за кошельки покупателей из Mercedes-Benz, также готовит уменьшенную версию своего легендарного G-Class. Однако немцы планируют показать свой компактный внедорожник ближе к октябрю 2028, что дает Jaguar Land Rover солидную фору в круглый год.