Jaguar показал интерьер нового Type 01 с уникальным "хребтом": что это такое

Прототип Type 01 также дебютирует в Северной Америке на Неделе автомобилей в Монтерее в новом графическом оформлении. Полноценную презентацию модели компания Jaguar проведет в Нью-Йорке 6 октября 2026 года.

Уникальный центральный "хребет", формирующий архитектуру салона

Центральный элемент проходит через всю длину салона, подчеркивая продольный дизайн. Посадка водителя имеет низкое расположение и должна создавать чувство защищенности и контроля. В компании называют ее GT-посадкой, ориентированной на комфорт во время продолжительных поездок и уверенность за рулем.

Главный дизайнер интерьера Jaguar Томас Голден объяснил:

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Цельная философия дизайна Jaguar переносит выразительность экстерьера автомобиля в особую архитектуру салона. В отличие от общепринятых горизонтальных решений в дизайне интерьера, драматический продольный характер подчеркивается центральным хребтом – архитектурным элементом, создающим четыре отдельных пространства".

Для оформления салона Jaguar использовал сочетание материалов и фактур, вдохновленных природным травертином и авторским текстилем. Центральный "хребет" получил отделку с мотивами латуни. Такой же элемент повторяется в верхней части двери. На декоративных деталях размещен фирменный символ Jaguar, проходящий через всю длину салона. Дизайнеры также стремились зрительно объединить экстерьер и интерьер. Линии капота продолжаются в тонкой приборной панели, создавая ощущение единой формы.

Технологии интегрировали в дизайн

Jaguar не стал производить цифровые экраны главной декоративной частью салона. Информационно-развлекательные технологии интегрированы в архитектуру интерьера и должны оставаться доступными, когда они нужны водителю. Отдельной особенностью стал центральный дисплей заднего вида ClearSight.

Его разместили у основания ветрового стекла на уровне наружных зеркал, чтобы водителю не приходилось существенно менять направление взгляда. В салоне также предусмотрены скрытые отсеки и элементы, которые становятся заметны только при использовании. Jaguar описывает такой подход, как часть новой модернистской дизайнерской философии марки. Управляющий директор Jaguar Роудон Гловер отметил:

"Jaguar Type 01 – первый серийный автомобиль, созданный в соответствии с новой творческой философией Jaguar. Его характер безошибочно узнается с любого ракурса, а интерьер не исключение».

По его словам, главной целью при создании Type 01 было превратить каждую поездку в особое событие, соединив динамику движения, дизайн и эмоциональное восприятие автомобиля.