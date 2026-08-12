JCB установила мировой рекорд скорости среди авто на водородном двигателе

За рулем Hydromax был Энди Грин– пилот, который в 1997 году за рулем ThrustSSC стал первым и единственным человеком, преодолевшим звуковой барьер на суше, пишет Carscoops.

Рекордный заезд состоял из двух проходов по противоположным направлениям. Во время первого JCB Hydromax развил среднюю скорость 400,623 мили/час (644,740 км/ч). После разворота автомобиль прошел дистанцию в обратном направлении со скоростью 412,135 мили/час (663,267 км/ч).

По результатам двух заездов средняя скорость составила 406,320 мили/час (653,909 км/ч), что позволило зафиксировать новый рекорд FIA. До этого самый высокий результат для автомобиля с водородным двигателем составил 185,5 мили/час (298,5 км/ч). Hydromax также превзошел абсолютный дизельный рекорд скорости на суше– 350,092 мили/час (563,418 км/ч). Именно его в августе 2006 установил JCB Dieselmax.

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Через 20 лет JCB повторил рекордный заезд

Новый рекорд имеет особое значение для Энди Грина, ведь именно он управлял JCB Dieselmax при установке дизельного рекорда в 2006 году. По его словам, результат стал достижением как команды, так и использованных технологий.

"Автомобиль был потрясающий– стабильный, мощный и быстрый. Установка мирового рекорда скорости наземного движения на водородном двигателе через двадцать лет после Dieselmax– это огромная честь",– отметил Грин.

Грин остается рекордсменом абсолютной скорости на суше. За рулем реактивного ThrustSSC он развил 1227,986 км/ч, впервые превысив скорость звука на земной поверхности.

Два водородных двигателя от экскаваторов JCB

JCB Hydromax имеет длину 9,75 метра и оснащен двумя водородными двигателями JCB. Совокупная мощность силовой установки составляет 1193 кВт (1622 л.с.). В JCB подчеркивают, что речь идет о двигателях, производимых на предприятиях компании и используемых в технике, которая сходит с производственных линий в Великобритании. Таким образом, Hydromax создавали не только рекордный автомобиль, но и как демонстрацию возможностей водородной технологии, которую JCB использует в своей технике.

JCB называет рекорд демонстрацией возможностей водорода

Глава правления JCB Энтони Бамфорд сравнил новое достижение с рекордом Dieselmax, установленным два десятилетия назад.

"Двадцать лет назад мы приехали в Бонневиль из JCB Dieselmax и показали, что британская инженерия может сделать с дизельным двигателем. Сегодня мы сделали это снова– на этот раз с двигателями, работающими на водороде",– сказал он.

По словам Бамфорда, Hydromax должен показать возможности водорода как источника энергии для техники. JCB также отмечает отсутствие выбросов во время работы водородной силовой установки.