Jeep выпустил лимитированную версию Wrangler в стиле Индианы Джонса, но купить ее смогут только 20 человек

Специальное издание отличается агрессивным внешним видом благодаря черным боковым наклейкам, идущим вдоль профиля, поднятой подвеске и расширенным крыльям. Автомобиль укомплектован оборудованием от подразделения Mopar, которое включает легкосплавные диски с бедлоками, дефлектор капота и багажник на крыше из нержавеющей стали, оборудован боковой лестницей, пишет Carscoops.

Читайте также: Jeep Wagoneer S снимают с производства – электрический внедорожник провалился на рынке

Одной из интересных технических особенностей стали высокопроизводительные стеклоочистители. Они имеют 12 отверстий вырезанных лазером, которые распыляют омывающую жидкость непосредственно на стекло, что повышает эффективность очистки в сложных условиях.

Технические характеристики и выгодная цена

Под капотом Wrangler Rubicon Trail Hunt Edition установлен знакомый 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель. Агрегат выдает мощность 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Силовая установка работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода Rock-Trac HD.

В Южной Корее модель стоит 95 700 000 вон (примерно 64 900 долларов США). Несмотря на ограниченный тираж, предложение оказалось очень выгодным для клиентов: пакет доработок от Mopar оценивается в сумму около 9 000 долларов США, а цена автомобиля всего на 6 000 долларов превышает стоимость стандартного Rubicon.

Покупатели могут выбрать один из двух цветов кузова: ярко-белый или Anvil. Для тех, кто не успеет приобрести один из 20 экземпляров, Jeep Korea предлагает купить аналогичные детали отдельно по специальным ценам.

Также интересно: Jeep остановил выпуск нового Cherokee: в чем причина?

Почему Jeep Wrangler имеет столько разных версий?

Фанаты внедорожников выбирают Jeep Wrangler из-за его прочной конструкции, удачной геометрии кузова и подвески, а также широкого ассортимента доступного тюнинга. Владельцы часто устанавливают улучшенные мосты, киты для увеличения клиренса, или другие аксессуары для приключений на бездорожье: шноркели, лебедки, дополнительное освещение, и тому подобное.