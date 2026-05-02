Jeep выпустил лимитированную версию Wrangler в стиле Индианы Джонса, но купить ее смогут только 20 человек

Бренд Jeep решил сыграть на кинематографической ностальгии, представив новую специальную версию своего легендарного внедорожника, вдохновленную приключениями Индианы Джонса. Модель под названием Wrangler Rubicon Trail Hunt Edition получила серьезный пакет внедорожных доработок, однако стать владельцем новинки смогут лишь 20 покупателей, и все они должны проживать в Южной Корее.
ФОТО: Carscoops

Jeep Wrangler Rubicon Trail Hunt Edition

Данила Северенчук
2 мая, 13:13
Специальное издание отличается агрессивным внешним видом благодаря черным боковым наклейкам, идущим вдоль профиля, поднятой подвеске и расширенным крыльям. Автомобиль укомплектован оборудованием от подразделения Mopar, которое включает легкосплавные диски с бедлоками, дефлектор капота и багажник на крыше из нержавеющей стали, оборудован боковой лестницей, пишет Carscoops.

Одной из интересных технических особенностей стали высокопроизводительные стеклоочистители. Они имеют 12 отверстий вырезанных лазером, которые распыляют омывающую жидкость непосредственно на стекло, что повышает эффективность очистки в сложных условиях.

Технические характеристики и выгодная цена

Под капотом Wrangler Rubicon Trail Hunt Edition установлен знакомый 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель. Агрегат выдает мощность 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Силовая установка работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода Rock-Trac HD.

В Южной Корее модель стоит 95 700 000 вон (примерно 64 900 долларов США). Несмотря на ограниченный тираж, предложение оказалось очень выгодным для клиентов: пакет доработок от Mopar оценивается в сумму около 9 000 долларов США, а цена автомобиля всего на 6 000 долларов превышает стоимость стандартного Rubicon.

Покупатели могут выбрать один из двух цветов кузова: ярко-белый или Anvil. Для тех, кто не успеет приобрести один из 20 экземпляров, Jeep Korea предлагает купить аналогичные детали отдельно по специальным ценам.

Почему Jeep Wrangler имеет столько разных версий?

Фанаты внедорожников выбирают Jeep Wrangler из-за его прочной конструкции, удачной геометрии кузова и подвески, а также широкого ассортимента доступного тюнинга. Владельцы часто устанавливают улучшенные мосты, киты для увеличения клиренса, или другие аксессуары для приключений на бездорожье: шноркели, лебедки, дополнительное освещение, и тому подобное.

К слову, в киноиндустрии Wrangler – частый гость. Недавно мы писали о каскадерском Jeep Wrangler Rubicon из фильма "Миссия невыполнима", который продали на аукционе Race Retro за почти 70 тысяч долларов.

