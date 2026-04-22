Jeep Wagoneer S снимают с производства – электрический внедорожник провалился на рынке

Главным ударом для модели стала отмена федеральной налоговой льготы в США, после чего интерес покупателей мгновенно исчез, отмечает Carscoops. Если в прошлом году удалось реализовать более 10 тысяч единиц, то в первом квартале 2026 года дилеры смогли продать лишь 175 автомобилей. С такой динамикой бренд рисковал завершить год с результатом в 700 проданных машин, что делает дальнейшее производство текущей версии экономически нецелесообразным.

Читайте также: Jeep остановил выпуск нового Cherokee: в чем причина?

Одним из ключевых препятствий стала высокая цена. Стоимость Wagoneer S стартует от 65 200 долларов, а за версию Launch Edition просят более 70 000 долларов. Для сравнения, конкурентный Ford Mustang Mach-E GT стоит значительно дешевле и при этом опережает Jeep в динамике разгона до 100 км/ч, несмотря на меньшую мощность двигателя.

Возвращение в 2027 году: что изменится

Пауза в производстве не означает полный отказ от модели. Jeep планирует вернуть Wagoneer S на конвейер в 2027 году с существенными улучшениями. Производитель обещает обновить программное обеспечение, оптимизировать работу аккумуляторов и повысить общую производительность силовой установки.

Важнейшим техническим изменением станет переход на зарядный порт стандарта NACS. Это позволит владельцам электромобиля пользоваться сетью Tesla Supercharger без дополнительных адаптеров. В компании надеются, что эти шаги вместе с улучшением характеристик помогут реанимировать модель и сделать ее более конкурентоспособной.

Также интересно: Какие новые Peugeot, Citroën, Opel и Jeep появятся в Украине в 2026 году

Технические характеристики текущей модели

На сегодня топовый Jeep Wagoneer S оснащается установкой мощностью 447 кВт (608 л.с.). Автомобиль способен разгоняться до первой “сотни” примерно за 3,4 секунды. Однако, как показала практика, даже впечатляющие цифры мощности не смогли компенсировать высокую стоимость и отсутствие доступа к удобной зарядной инфраструктуры, что и привело к остановке конвейера.