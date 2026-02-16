Jeep Wrangler Rubicon Тома Круза из фильма "Миссия невыполнима" выставили на продажу

Автомобиль не является копией или репликой - это именно тот экземпляр, который использовали во время съемок сцены погони на шахте Миддлтон в графстве Дербишир, Великобритания, отмечает Auto24, ссылаясь Autoevolution. На съемочной площадке этот внедорожник имел собственное имя Ethan 1. Он был главным “геройским” автомобилем среди нескольких Wrangler, подготовленных для съемок.

Модификациями занималась команда каскадеров и инженеров Auto Action. Машину серьезно переделали из соображений безопасности: внутри установили полностью сварной каркас безопасности, четырехточечные ремни для каскадеров и систему пожаротушения. В задней части размещен стальной модуль с трюковым топливным баком, специальным аккумулятором и системой электроизоляции. Также добавлена отдельная тормозная система для задних колес, что позволяла точнее контролировать авто во время сложных маневров.

Экранный вид без изменений

Внешне Wrangler остался таким, каким его видели зрители: черные легкосплавные диски, внедорожные шины BF Goodrich, усиленные подножки и массивный передний бампер. Автомобиль продается вместе с британской регистрацией и официальными документами, подтверждающими его участие в съемках и то, что за рулем находился сам Том Круз.

Впрочем, есть важный нюанс: из-за установленных трюковых модификаций внедорожник не предназначен для обычной эксплуатации на дорогах общего пользования. Это скорее коллекционный лот или экспонат для шоу и выставок.

Сколько стоит кинематографическая история

Продажей занимается британский аукционный дом Iconic Auctioneers. Лот будет выставлен на аукционе Race Retro в Стоунли-парке 21 февраля. Ориентировочная цена - около 68 000 долларов. Для автомобиля, который непосредственно связан с завершением культовой франшизы, это выглядит даже умеренной суммой. Учитывая популярность серии и статус Тома Круза, коллекционная стоимость такого Jeep со временем может существенно возрасти.