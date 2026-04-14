Tesla выпускает финальные версии Model S и Model X: цена шокирует

Информация о финальной серии появилась благодаря Райану Маккефри, ведущему подкаста Ride the Lightning, пишет Carscoops. Tesla разослала персональные приглашения только ограниченному кругу клиентов. Всего будет выпущено только 350 автомобилей: 250 седанов Model S и 100 кроссоверов Model X.

Стоимость каждого экземпляра составляет ровно 159 420 долларов. Эта сумма значительно превышает прайс версий Plaid – наценка составляет почти 60 000 долларов. Поклонники бренда уже заметили, что финальные цифры цены является намеком на известный “мем” Илона Маска, связанный с культурой каннабиса.

Дизайн: гранат и золото

Визуально Signature Edition отсылает к истокам бренда. Обе модели получили уникальную гранатово-красную окраску, вдохновленную цветом первой Model S. Праздничный экстерьер дополняют золотые эмблемы, а для Model S – 21-дюймовые колеса Velarium с золотистыми суппортами карбоново-керамических тормозов. Для Model X предусмотрены более крупные 22-дюймовые диски Machina.

Интерьер украшен белой алькантарой с фирменным логотипом Signature, рулем с изогнутой ручкой и памятной табличкой на приборной панели. Каждый покупатель получит специальные брелоки и проекционные фонари с “клетчатым” логотипом.

Технические характеристики и бонусы

Под капотом – никаких сюрпризов: Signature Edition базируется на трехмоторной архитектуре Plaid. Силовая установка выдает 760 кВт (1020 л.с.) и впечатляющие 1420 Нм крутящего момента. Чтобы оправдать внушительную цену, Tesla добавила пакет Luxe:

Бесплатный пожизненный доступ зарядки в сети Supercharger для владельца авто.

Полное автономное управление (FSD): система доступна без дополнительных подписок.

Почему Tesla прощается с легендами?

Решение остановить производство Model S и Model X, принято в начале 2026 года, обусловлено стратегическими изменениями на заводе во Фремонте. После того, как последние Signature Edition сойдут с конвейера, освободившиеся мощности переоборудуют под сборку человекоподобных роботов Tesla.

Закрытое мероприятие, посвященное презентации этих финальных моделей, запланировано на май. Это последняя возможность для коллекционеров добавить в свой гараж автомобили, которые фактически определили развитие электрической мобильности на следующие десятилетия.