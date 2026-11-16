Босс Geely и Volvo внезапно раскрыл горькую правду о подержанных электромобилях

Как сообщает профильный ресурс Автомобильные новости Китая, сенсационное заявление прозвучало от Эрика Ли на Всемирной интернет-конференции в китайском городе Учжэнь. Председатель совета директоров империи Geely, контролирующей марки Volvo и Lotus, выступил на одной сцене с руководителем компании Nio и заговорил риторикой самых ярых скептиков электромобилизации.

Современные автомобили с двигателями внутреннего сгорания могут без проблем ездить несколько десятилетий, тогда как электрокары имеют фундаментальный структурный недостаток. Их самый дорогой узел стареет гораздо быстрее кузова или подвески.

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" Когда электромобилю исполняется десять лет или он проезжает 200 тысяч километров, остальная машина еще может служить пять-шесть лет, но батарея уже отжила свое, – отметил Эрик Ли.

По его словам, полная замена аккумуляторного блока в специализированных сервисах сети CATL обходится примерно в 100 тысяч юаней (около 678 567 гривен). Это астрономическая сумма, превращающая ремонт в финансовый абсурд.

Одноразовые авто и обвал цен

Ситуацию усугубляют современные технологии производства, в частности архитектура Cell-to-Pack. В таких конструкциях элементы питания интегрированы прямо в шасси и герметично запаяны, что делает частичный ремонт невозможным.

Последствия этого уже ощутили на вторичном рынке Китая, где индустрия развивается быстрее всего. Трехлетний электромобиль сегодня сохраняет всего около 45 процентов своей первоначальной стоимости, хотя еще год назад этот показатель держался на уровне 55 процентов.

Дилеры просто боятся связываться со старыми электричками. Приблизительно четыре из пяти опрошенных китайских автосалонов отказываются выкупать машины, которым исполнилось более пяти лет, именно из-за риска внезапной смерти батареи.

Руководитель Geely предупредил, что плотно интегрированные, герметичные конструкции пакетов делают ремонт элементов после гарантии и полную замену непомерно дорогими для старых электромобилей. Фото: Geely

Холодный расчет вместо честности

Внезапное прозрение человека, который годами агрессивно продвигал зеленый переход, имеет вполне прагматичное объяснение. Недавно холдинг Geely заключил масштабное соглашение с брендом Nio, специализирующимся на станциях быстрой замены аккумуляторов.

Компания Эрика Ли инвестировала 640 миллионов юаней (4,36 млрд грн) в совместное предприятие Nio Power. Теперь бизнесмену нужно убедить рынок, что классические встроенные батареи – это тупик, а будущее за системами аренды и быстрой замены, на которых он планирует зарабатывать.

Напомним, ранее мы писали о исследование компании PwC, согласно которому эпоха доминирования классических авто стремительно подходит к концу. Аналитики прогнозируют, что уже к 2030 году доля машин с традиционными двигателями на мировых конвейерах упадет до 41 процента.

В то же время, европейские чиновники пытаются защитить свой рынок в переходный период. Как уже сообщалось на нашем сайте, ЕС и Великобритания планируют отложить ввод новых пошлин на электромобили, чтобы дать местным производителям время на строительство собственных заводов по выпуску аккумуляторов.