Экономия без потери качества: как Rivian удалось вдвое снизить стоимость производства R2

Ключом к снижению затрат стала стратегия “безжалостной упрощенности”, пишет Carscoops. Новая зональная электрическая архитектура R2 позволила значительно сократить сложность проводки. По данным компании, длина жгутов уменьшилась на 3,7 км, а количество разъемов сократилось на 60%.

Высоковольтная кабельная система стала компактнее на 70% благодаря объединению нескольких силовых модулей в один блок. Даже система датчиков подверглась переосмыслению: замена ультразвуковых датчиков на радары позволила снизить затраты на этот узел на 50%.

Оптимизация силового агрегата и шасси

Новый приводной блок под названием “Maximus” содержит на 41% меньше деталей по сравнению с агрегатами Enduro, используемых в серии R1. Инвертор теперь интегрирован непосредственно в приводной блок, а его корпус служит монтажной конструкцией, что экономит материалы и время сборки. Другие важные изменения в конструкции включают:

Отказ от сложных двойных поперечных рычагов в пользу стоек Макферсона позволил сократить расходы на переднюю подвеску на 70%.

Использование больших литых секций уменьшило количество деталей днища на 90%.

Конструкция задних дверей стала проще на 65%.

Фактор масштаба и закупки

Немаловажную роль играет и изменение статуса компании. Если при запуске моделей R1T и R1S компания Rivian была новичком с малыми объемами производства, то теперь, ориентируясь на массовый рынок, бренд может договариваться о значительно лучших условиях с поставщиками.

Показателем такого прогресса является стоимость отдельных компонентов: даже лобовое стекло для R2 стоит вдвое дешевле, чем для старшей модели. Уменьшение общих габаритов автомобиля также способствует снижению затрат на сырье, что делает математику выживания бренда в конкурентной среде вполне реальной.

Напомним, что первые модели Rivian часто критиковали за сверхвысокую стоимость ремонта после незначительных ДТП из-за сложности конструкции кузова, а неправильные сервисные процедуры даже приводили к ДТП.