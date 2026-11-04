Экранов в салоне уже мало: Mercedes-Benz превращает окна и лобовое стекло на дисплее

Как сообщает Mercedes-Benz, компания отмечает 140-летие инноваций демонстрацией разработок, которые уже в скором времени появятся на серийных машинах. Речь идет об совершенно новом подходе к отображению информации и управлению высоковольтными системами электрокаров.

"Будущее мобильность создается не обещаниями, а точностью и проверенным инженерным мастерством",– Ида Вольф, вице-президент по разработке инноваций Mercedes-Benz. Она подчеркнула, что эти решения принесут реальную пользу в повседневной жизни водителей.

Умное стекло вместо обычных окон

Инженеры бренда решили превратить обычные автомобильные окна в средства коммуникации. В стекло интегрируют специальные LED-элементы, которые при необходимости могут выводить упреждающие знаки, символы безопасности или информацию о пробках прямо на заднее окно. Когда система неактивна, эти диоды остаются совершенно незаметными и не портят дизайн машины.

Для больших площадей использовать Mini LED, чтобы показывать стоп-сигналы или предупреждения водителям сзади, а для сложной анимации на меньших участках применят Micro LED с высоким разрешением.

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Голографический дисплей на лобовом стекле

Отказ от традиционных экранов в пользу голографической проекции. Специальный проектор на приборной панели выводит изображение на лобовое стекло, в которое встроена прозрачная пленка с голографическими оптическими элементами. Эта технология концентрирует свет так, что картинка остается яркой даже под прямым солнцем. Самое интересное, что изображение видит только тот, кому оно предназначено: водитель не сможет подсматривать за фильмом пассажира, и наоборот.

Революция в зарядке электрокаров

Для будущих электрических моделей немцы разработали инновационный Power Converter. Это система программируемых микропреобразователей, которая контролирует потоки энергии отдельных ячеек батареи и выдает стабильные 800 вольт вне зависимости от уровня заряда или износа аккумулятора.

Текущее поколение этой системы уже выдает до 3 кВт мощности и поддерживает двунаправленную зарядку, например для питания дома от авто. Такой подход позволит сделать батареи более компактными, а запас хода– существенно больше.

Что было известно раньше?