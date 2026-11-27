Официальный прессрелиз Volkswagen сообщает, что публичный дебют новинки состоится на моторшоу в Эссене, которое продлится с 27 ноября по 6 декабря 2026 года. Автомобиль был создан в честь 50-летнего юбилея первого поколения легендарного хот-хэтча, с которого началась история самой успешной линейки компактных спорткаров.

Limited-edition model: мировая премьера Golf GTI 1976

Производство эксклюзивной серии стартует в Вольфсбурге, а первые машины доедут до европейских клиентов уже в первом квартале 2027 года. Каждый владелец получит уникальный автомобиль, ведь в салоне установят специальную табличку с надписью "ONE OF 1976", подчеркивающую коллекционную ценность модели.

Ограниченный тираж и мощность

Под капотом скрывается серьезный аргумент– турбомотор выдает 325 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Благодаря таким показателям новинка сравнялась по мощности с версией EDITION 50 и оказалась на 24 силы крепче актуального Clubsport.

Механика вместо автомата

Самое главное отличие этой версии состоит в трансмиссии. Впервые с момента весеннего дебюта обновленного поколения спецверсия предлагается исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач.

"Мы исполняем желание многих фанатов снова управлять чистым, мощным автомобилем на ручке",– отметили в Volkswagen.

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Экстерьер и интерьер 1976 года

Снаружи узнать юбиляра очень просто: передний сплиттер украшает дополнительная красная линия и надпись "GTI 1976". Зеркала получили черные глянцевые накладки и функцию проекции логотипа на асфальт, а фирменные шильдики специально затемнили для более агрессивного вида.

В салоне водителя встречает настоящая ностальгия – рычаг коробки выполнен в форме мяча для гольфа. Спортивные сиденья обшили новой тканью, добавили красные пояса безопасности, а многофункциональный руль украшен премиальной микрофиброй ArtVelours.

Шасси и пакет GTI Performance

Уже в базе машина имеет адаптивную подвеску DCC, прогрессивное рулевое управление и электронную блокировку переднего дифференциала от версии Clubsport. Инженеры также добавили специальный ездовой профиль, идеально настроенный для покорения Северной петли Нюрбургринга.

Для тех, кому этого мало, предлагают опциональный пакет Performance. Он включает в себя облегченную выхлопную систему R-Performance с титановыми патрубками, 19-дюймовые кованые диски Warmenau и серьезно переработанную ходовую часть.

Подвеску занизили еще на пять миллиметров, установили более жесткие крепления амортизаторов и изменили углы развала колес. Благодаря уменьшению неподрессоренных масс автомобиль получил феноменальный зацеп и более острые реакции на руль.

Семья GTI

За полвека Volkswagen продал более 2,5 миллиона заряженных хэтчбеков по всему миру. Сегодня эта аббревиатура стала настоящим глобальным брендом, объединяющим как классические бензиновые модели, так и новые электрические концепты.

Напомним, ранее мы писали, что на этом же автосалоне в Эссене немцы рассекретили безумный концепт ID. Polo GTI Clubsport. Этот электрический трековый монстр получил мотор на 367 лошадиных сил и разгоняется до сотни всего за 4,7 секунды.