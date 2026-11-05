Эксклюзив от BMW: уникальный M3 с ананасами в салоне посвятили легенде автоспорта

Как сообщает издание Motor1, необычную новинку неожиданно показали не на традиционном автосалоне, а на выставке мотоциклов EICMA 2026. Машина заняла почетное место на стенде BMW Motorrad и этот выбор локации стал своеобразным сюрпризом для публики. Над обликом уникального спорткара работала итальянская студия дизайна BorromeoDeSilva.

Техническую часть инженеры оставили без изменений, поэтому под капотом это стандартный современный M3, а все доработки касаются исключительно косметики и интерьера. Кузов автомобиля получил современную интерпретацию классического гоночного цвета BMW M – синий, фиолетовый и красный.

Главной фишкой графики стал ананас, являвшийся личным символом удачи Дзанарди, но его изобразили не как обычную наклейку, а органично вписали в фирменный стиль бренда.

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Особый салон и наследие

Внутри машины дизайнеры использовали антрацитовую обивку Alcantara с лазерной перфорацией на сиденьях. Сквозь эти отверстия просматривается основание, которое плавно изменяет цвет от синего до красного, а на подголовниках и подлокотнике красуется красная вышивка в форме ананаса.

Цветовой баланс кабины является тонким намеком на культовую модель BMW M3 E30 Sport Evolution. Мастера не стали слепо копировать ретро-стиль, а перенесли гоночное наследие в современные материалы, создав полностью готовый к поездкам автомобиль.

"Описывать значение Алекса для компании и всех, кто делил с ним этот путь, крайне сложно, ведь память о нем остается очень живой",– Серджио Солеро, президент BMW Италии. Он добавил, что связь гонщика с брендом вышла далеко за пределы трека и переросла в важные социальные инициативы.

Чем известен Алекс Дзанарди?