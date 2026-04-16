Экспансия без колец: AUDI готовит спортивный лимузин для Китая на фоне падения продаж

Исполнительный директор партнерства Audi и SAIC Фермин Сонейра официально подтвердил, что третья модель бренда уже находится в разработке, сообщает Carscoops. Новинка присоединится к уже представленному электрическому купе-кроссоверу E5 Sportback и полноразмерному внедорожнику E7X.

Хотя технические детали держат в тайне, Сонейра описал будущий автомобиль как “спортивный лимузин”, ориентированный на верхний сегмент рынка. Это свидетельствует о намерении бренда закрепиться в нише люксовых седанов, где традиционно сильные позиции занимают как немецкие, так и новые китайские игроки.

Падение спроса и ценовые войны

Несмотря на успешный старт, дела у нового суббренда идут не так, как ожидалось. После того, как на первую модель E5 Sportback было получено около 10 000 предварительных заказов, темпы продаж замедлились. С января текущего года было реализовано лишь около 6 500 единиц.

Основными причинами падения интереса называют отмену государственных субсидий в Китае и сверхвысокую конкуренцию. Чтобы удержать долю рынка, бренд был вынужден пойти на непопулярный шаг – снижение цен. Скидка на некоторые комплектации уже достигла 3 700 евро.

Конкуренция в высшем сегменте: E7X против китайских гигантов

В этом квартале начнутся поставки флагманского внедорожника E7X, однако ему пророчат тяжелую борьбу. В сегменте ультрароскошных электрокаров AUDI придется соревноваться с такими брендами, как Zeekr, Xiaomi и Li Auto. Технически E7X выглядит солидно:

Базовая версия: задний привод, мощность 402 л.с. (300 кВт).

Флагманская версия: два двигателя, полный привод, суммарная мощность 671 л.с. (500 кВт).

Параллельно с этим в Китае через другое совместное предприятие с FAW запускается седан A6L e-tron. Он базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой технологией.

Такая стратегия “двух фронтов” подчеркивает, что для Audi критически важно удержать китайского потребителя, даже если для этого приходится жертвовать узнаваемыми атрибутами бренда, например знаменитые четыре кольца.