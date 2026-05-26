Кто закупил 500 новых еврофур Mercedes-Benz

Масштабная модернизация подвижного состава дает перевозчику карт-бланш: новая техника да еще и в таком количестве минимизирует простои из-за физического износа деталей, систем и агрегатов. Все грузовики будут работать на "хлебных" европейских магистралях, где Transtira активно расширяет свое присутствие.

О масштабном пополнении портфеля заказов говорится в релизе Daimler Truck на его официальном сайте. В Mercedes-Benz Trucks отмечают, что речь идет об одном из крупнейших заказов в регионе.

Почему выбрали Actros L ProCabin

Ключевыми факторами для перевозчика стали экономичность, прогнозируемая стоимость эксплуатации, цифровые сервисы и комфорт водителей. Именно эти критерии сегодня все больше влияют на выбор техники в международных автопарках.

Новый Actros L ProCabin получил улучшенную аэродинамику. Переднюю часть кабины удлинили на 80 мм, оптимизировали воздушные потоки и уменьшили зазоры между кузовными панелями. В Mercedes-Benz утверждают, что это позволяет снизить расход топлива до 3% по сравнению с предыдущими версиями.

Мощный дизель и цифровые системы

Тягачи оснащаются дизельным двигателем OM 471 третьего поколения. Силовой агрегат ориентирован на экономичную работу в дальнемагистральных перевозках и уменьшение общей стоимости владения.

Transtira уже начала получать грузовики Actros L ProCabin.

В то же время Transtira будет активно использовать цифровые сервисы My TruckPoint и Fleetboard Uptime. Они позволяют контролировать техническое состояние автомобилей, планировать сервисное обслуживание и минимизировать простои техники.

Комфорт и безопасность для водителей

В Mercedes-Benz отдельно акцентируют на улучшении условий труда водителей. Actros L ProCabin получил новые сиденья, модернизированные спальники с комфортными матрасами, дополнительные USB-C порты и обновленную систему управления функциями кабины.

Также тягачи оснащены современными системами помощи водителю, среди которых Active Brake Assist 6 Plus и Active Sideguard Assist 2. Для оптимизации расхода топлива используется система Predictive

Powertrain Control, которая анализирует рельеф дороги и помогает выбирать оптимальный режим движения.

TRANSTIRA продолжает оставаться одним из крупнейших международных перевозчиков Балтии и делает ставку исключительно на технику Mercedes-Benz для своего магистрального автопарка.