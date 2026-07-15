Эксперты протестировали Tesla Model Y на протяжении 140 000 километров: какие недостатки они обнаружили

С осени 2022 года Tesla Model Y была одним из самых востребованных автомобилей в тестовом парке ADAC, выполняя роль междугороднего экспресса. Реальный запас хода кроссовера в зависимости от стиля вождения и погодных условий стабильно составлял от 300 до 400 километров.

Стоит отметить, что значительный пробег в 140 000 километров был пройден даже несмотря на то, что на отметке 43 000 километров электромобиль попал в ДТП не по вине испытателей – другой автомобиль существенно повредил правое крыло и бампер на парковке. Ремонтные работы на сервисе длились около шести недель.

Эксперты отметили, что огромным преимуществом Model Y является полная интеграция фирменных быстрых зарядных станций Supercharger в навигационную систему. Процесс подключения максимально упрощен, ведь автомобиль идентифицируется на станции автоматически. Это избавляет водителя от необходимости использовать специальные карты или мобильные приложения.

Надежность, обслуживание и хронология неисправностей

В целом кроссовер зарекомендовал себя как надежный спутник, однако без мелких неисправностей не обошлось. Непривычной особенностью для многих водителей является то, что общение с брендом Tesla происходит исключительно в цифровом формате через мобильное приложение.

Оно позволяет согласовывать визиты в сервис и выяснять вопросы в чате, хотя иногда пользователям ADAC не хватало обычного телефонного общения с живым консультантом. Ниже приведена подробная хронология выявленных дефектов и сервисных работ в ходе теста:

246 километров пробега: треснуло стекло в водительской двери (заменено по гарантии);

5 860 км: трещина на лобовом стекле (проведена замена);

43 000 км: восстановление кузова после ДТП за счет страховой компании;

55 580 км: выход из строя обоих фирменных ключей-карт (заменены на новые);

63 000 км: повторное появление трещины на лобовом стекле (замена);

78 293 км: плановый осмотр перед истечением срока гарантии (стоимость 102 евро), в рамках которого бесплатно заменили задние опоры колес и передние поперечные рычаги подвески;

90 000 км: повреждение лобового стекла от удара камнем (устранено);

92 527 км: первое полноценное техническое обслуживание с заменой салонного фильтра, щеток стеклоочистителя и проверкой тормозной жидкости (счет составил 323 евро);

99 000 км: поломка датчика давления в шинах (замена за 100 евро);

99 000 – 130 000 км: перекос крышки багажного отделения (выполнена регулировка);

135 000 километров: очередное появление трещины на лобовом стекле и его замена.

Плюсы и минусы повседневной эксплуатации

Тестировщики высоко оценили просторный салон, объем багажника и превосходную динамику полноприводного электрического шасси. Электромобиль уверенно разгоняется в любом диапазоне скоростей вплоть до отметки свыше 200 км/ч, тогда как у большинства конкурентов установлено жесткое электронное ограничение скорости на значительно более низких показателях.

Средний показатель энергопотребления по данным бортового компьютера составил 21,2 кВт·ч на 100 километров пробега, что является отличным результатом, учитывая регулярное движение по скоростным автомагистралям. В то же время жесткая подвеска и большие габариты вызывали критику при маневрировании на тесных парковках и в многоуровневых гаражах. Дополнительной проблемой является конструкция колесных дисков, которые несколько выступают за пределы шин, из-за чего они регулярно получают косметические повреждения об бордюры.

Отдельное недовольство вызвала эргономика салона. Выдвижные дверные ручки оказались неудобными в повседневном использовании, а полное отсутствие физических кнопок заставляет водителя отвлекаться на центральный экран для настройки базовых функций. Помимо кнопок стеклоподъемников, аварийной сигнализации на потолке и двух джойстиков на руле, в салоне нет никаких аналоговых органов управления, как и традиционной приборной панели или проекционного дисплея.

Нарекания на работу системы автопилота

Наиболее критические отзывы экспертов ADAC касались фирменных электронных помощников и системы Autopilot, название которой обещает больше, чем она способна выполнить на практике. За расширенный пакет помощи водителю покупателям предлагают доплатить 3800 евро, а за полный комплекс автоматического вождения с функцией распознавания светофоров – 7500 евро.

На практике работа этих систем оказалась сырой и нестабильной. Система автоматической смены полосы движения действует слишком медленно и часто прерывает маневр в плотном потоке автомобилей. Хотя регулярные обновления программного обеспечения существенно уменьшили количество необоснованных резких торможений, зато появилась проблема так называемых превентивных торможений из-за страха.

Электромобиль слишком резко реагирует на абсолютно безопасные дорожные ситуации: например, притормаживает при встречном разъезде на городских улицах или когда автомобиль в соседней левой полосе совершает опережение. Кроме того, после крупного обновления программного обеспечения в конце 2023 года камера в салоне начала строго контролировать направление взгляда водителя.

Если человек слишком долго смотрит на центральный монитор или в боковое окно, система выдает предупреждение. После получения пяти таких предупреждений функция автоматического управления полностью блокируется для пользователя на целую неделю.

Состояние аккумулятора и снижение мощности зарядки после 140 000 км

Состояние аккумулятора на протяжении всего теста регулярно контролировалось с помощью сертифицированного сервиса Aviloo. На пробеге 100 000 километров показатель остаточной емкости аккумулятора (State of Health или SoH) находился на уровне 91–92%, что укладывалось в пределы нормы. Однако на отметке 140 000 километров деградация ускорилась, и SoH снизился до 86 процентов.

Для сравнения, тестовый VW ID.3 из автопарка ADAC на пробеге 220 000 километров сохранил емкость батареи на уровне 89%. Несмотря на отставание от немецкого конкурента, показатель Tesla не является критическим и полностью соответствует условиям заводской гарантии, которая обеспечивает сохранение не менее 70 процентов емкости на пробеге до 192 000 километров. Наряду с постепенной деградацией элементов было зафиксировано ухудшение скоростных характеристик процесса зарядки на общественных станциях:

В начале испытаний пиковая мощность зарядки Tesla Model Y на фирменных Supercharger достигала 257 кВт при низком уровне заряда (около 5%).

В конце теста в ходе многочисленных попыток было зафиксировано, что максимальная скорость зарядки больше не превышает 200 кВт.

Если сначала за 30 минут подключения к терминалу ADAC аккумулятор успевал принять 55,7 кВт-ч энергии (дополнительные 295 километров пробега), то теперь за то же время аккумулятор принимал лишь 48,4 кВт-ч, что обеспечивает около 256 километров пробега. Скорость быстрой зарядки снизилась примерно на 13%.

Несмотря на выявленное снижение эффективности процесса зарядки, водители-испытатели отметили, что в реальных условиях поездок эта разница практически незаметна, а Tesla Model Y остается одним из лучших и наиболее приспособленных электромобилей для путешествий на большие расстояния.