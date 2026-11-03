Экстремальная авария на 500 км/ч: гиперкар BYD за 3 миллиона долларов разорвало на треке

Как сообщает издание Motor1 со ссылкой на китайские соцсети, авария произошла на закрытом испытательном полигоне. Автомобиль внезапно лишился управления и на огромной скорости влетел в отбойник, в результате чего заднюю ось оторвало от кузова полностью.

Несмотря на ужасные последствия удара и изуродованные переднюю и заднюю части авто, капсула салона осталась невредимой. Тест-пилот смог самостоятельно выбраться из обломков без серьезных травм, а возгорание батареи не произошло.

Такой уровень безопасности обеспечила специальная конструкция пассажирского отсека. Инженеры BYD использовали сверхпрочную карбоновую капсулу, которая гарантирует высокую жесткость на кручение и защищает экипаж даже в самых жестких ДТП.

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Рекордные амбиции и безумная мощность

Напомним, что Yangwang U9 Xtreme – это трековая версия флагманского суперкара бренда. Машина оснащена четырьмя электромоторами, которые суммарно выдают 2977 лошадиных сил и питается от 80-киловаттной батареи с архитектурой на 1200 вольт.

Благодаря платформе E4 электроника независимо управляет крутящим моментом на каждом колесе. В сочетании с гоночными шинами-полусликами и перенастроенной подвеской DiSus-X этот монстр предназначен для экстремальных перегрузок в поворотах.

В сентябре 2025 г. этот электромобиль уже разогнался до 496,22 км/ч, став самым быстрым серийным электрокаром на планете. Компания планировала в ближайшее время провести заезды в ОАЭ, чтобы окончательно пробить барьер в 500 км/ч, однако эти планы теперь могут отложить.

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