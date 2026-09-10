Электрическая Mazda CX-6e поразила ценой, отсутствием зеркал и огромным экраном

Как сообщает британское издание Autocar, Mazda делает еще одну попытку закрепиться на рынке электромобилей с новой моделью CX-6e. Это адаптированная для Европы версия модели EZ-60, которая уже продается в Китае.

Кроссовер делит платформу с седаном 6e и имеет откровенно китайские корни от Changan, но "завернутый" в фирменный европейский дизайн Mazda.

Главный козырь новинки – адекватный прайс. В Великобритании цены стартуют от 42 990 фунтов стерлингов. За эти деньги вы получаете большой кроссовер длиной 4,8 метра, что по габаритам играет в одной лиге с Audi Q6 E-tron и BMW iX3, но стоит ощутимо дешевле немецких конкурентов.

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Для украинского покупателя, рассматривающего пригон или официальную покупку в будущем, это очень интересная альтернатива премиуму.

Что под капотом и сколько проедет

В Британии доступна только одна конфигурация: батарея емкостью 78 кВт-ч (литий-железо-фосфатная) и один электромотор на задней оси, который выдает 255 лошадиных сил. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет приличные 480 км.

Журналисты отмечают хорошую реальную экономичность – даже на немецких автобанах авто потребляет энергию очень умеренно. Динамика не срывает крышу (около 8 секунд до сотни), но для комфортной ежедневной езды этого вполне достаточно.



Mazda пытается закрепиться на рынке электромобилей с новой моделью CX-6e. Источник: Autocar

Радикальные изменения в салоне

А вот внутри водителей ждет настоящий сюрприз. Mazda отказалась от привычной лаконичности в пользу гигантского 26-дюймового сенсорного экрана, куда "зашили" почти все функции автомобиля.

Привычной приборной панели за рулем просто нет – ее заменяет проекционный экран (HUD). Кроме того, европейские тестировщики жалуются на слишком навязчивые системы безопасности (ADAS), которые сложно быстро отключить.

В общем, Mazda CX-6e – это очень красивый, просторный и тихий автомобиль с привлекательным ценником. Он не дарит ту самую фирменную спортивную управляемость, к которой привыкли фанаты марки, но как семейный электрокроссовер на каждый день выглядит очень убедительно.

Доедет ли он до Украины официально– пока вопрос открыт, но "серые" дилеры точно не обойдут такую модель вниманием.