Электрическая Toyota Corolla Cross прячется под старым кузовом: первые фото будущего электрокроссовера

Как сообщает издание Carscoops, фотошпионам удалось поймать на дорогах очень странный прототип, только на первый взгляд напоминающий знакомую нам модель. На самом же деле под кузовными панелями скрывается агрегатоноситель для испытания совершенно новых технологий.

В облике тестового авто есть несколько исключительных отличий. Колесная база машины значительно короче стандартных 2640 миллиметров, фары установлены от другой модели, а под днищем четко заметно отсутствие выхлопной трубы.

Все это указывает на то, что инженеры Toyota обкатывают новую универсальную архитектуру, о которой компания официально заявила недавно. Вместо того чтобы создать различные архитектуры для бензиновых машин и "электричек", японцы решили изобрести единую базу для всех типов силовых установок.

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Конец эпохи разных платформ

Сейчас большинство легковушек бренда ездят на архитектуре TNGA, тогда как для электромобилей линейки bZ используется существенно другая e-TNGA. Новый подход позволит собирать на одном конвейере как классические гибриды, так и полноценные электромобили, что позволит заводам мгновенно реагировать на изменения спроса.

Главной фишкой гибридных версий на этой базе станет новый 1,5-литровый трехцилиндровый мотор. Он должен отправить на пенсию сразу два актуальных агрегата: нынешнюю "полушечку" и популярный 1,8-литровый двигатель, который сейчас массово ставят на ту же Corolla.



Что это значит для водителей

Ожидается, что первые серийные машины на новой платформе уедут на дороги уже в скором времени. По всей вероятности, именно эта архитектура откроет двери для появления первой в истории полностью электрической версии бестселлера Corolla.

Параллельно с разработкой электромобилей, Toyota не собирается прятать двигатели внутреннего сгорания. Компания активно лоббирует в Европе использование восстановительного синтетического топлива, которое позволит сохранить классические авто без ущерба для экологии и кошелька владельцев.