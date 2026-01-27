Электрические 4-колесные скутеры передали пациентам Львовщины

ФОТО: Львовская ОВА|
Электрические скутеры Golden Technologies Buzzaround будут вместо кресел колесных
Помощь в партнерстве с международной организацией Hope for Ukraine предоставила Украинская Христианская Миссия восстановления и милосердия "Добрый самарянин".
О новом поступлении специализированной малогабаритной техники на своей ФБ-странице рассказал глава региона Максим Козицкий.
Для гуманитарных миссий в медучреждениях
Техника поможет передвигаться по больницам, реабилитационным центрам и их прилегающих территориях людям с инвалидностью, а также тем, кто получил травмы и ранения во время войны.
Это будут и военные, и гражданские, которые пострадали из-за нападения России, и сейчас находятся на лечении и нуждаются в такой опоре.
Кому достался электротранспорт
Электроскутеры переданы на баланс:
- Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им.Ю.Липы;
- Superhumans Center;
- Новоярычевской районной больницы;
- Подберезцовской общины;
- Моршинской городской больницы;
- санатория "Моршин Пограничник".
Buzzaround XL имеет простую беспроводную разборку, что позволяет разобрать и собрать его за считанные секунды. Коллаж: Авто24
Рассказываем о технике конкретно
Поступили электрические скутеры Golden Technologies Buzzaround XL (четырехколесная модель GB147D) для людей с ограниченными возможностями. Это по сути аналог кресла колесного, но в более компактном виде и с электрическим приводом.
Машина рассчитана для передвижения как в помещениях, так и по тротуарной зоне движения без выезда на сеть дорог общего пользования, поскольку атрибуты полноценного ТС (повороты, габариты, стоп-сигналы) здесь отсутствуют.
Buzzaround XL предлагает грузоподъемность 136 кг и максимальную скорость 6,4 км/ч. Он имеет радиус поворота 1,2 метра, что делает его очень маневренным.
Его регулируемая по углу светодиодная фара обеспечивает четкую видимость, а электромагнитные тормоза обеспечивают надежное торможение.
Buzzaround XL имеет двухлетнюю гарантию на трансмиссию и электронику, а также годовой сервисный контракт. Фото: Львовская ОВА
Самокат разработан в современном стиле, что обеспечивает комфортную езду благодаря регулируемому сиденью (три позиции) и подножкам.
Скутер массой 54 килограмма имеет привод на заднюю пару колес. Аккумулятор весит 8,9 кг. Заряжается аккумулятор не менее 8 часов перед первым использованием и 12 часов после каждого последующего использования.