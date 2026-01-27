Электрические 4-колесные скутеры передали пациентам Львовщины

Помощь в партнерстве с международной организацией Hope for Ukraine предоставила Украинская Христианская Миссия восстановления и милосердия "Добрый самарянин".

О новом поступлении специализированной малогабаритной техники на своей ФБ-странице рассказал глава региона Максим Козицкий.

Для гуманитарных миссий в медучреждениях

Техника поможет передвигаться по больницам, реабилитационным центрам и их прилегающих территориях людям с инвалидностью, а также тем, кто получил травмы и ранения во время войны.

Это будут и военные, и гражданские, которые пострадали из-за нападения России, и сейчас находятся на лечении и нуждаются в такой опоре.

Кому достался электротранспорт

Электроскутеры переданы на баланс:

Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им.Ю.Липы;

Superhumans Center;

Новоярычевской районной больницы;

Подберезцовской общины;

Моршинской городской больницы;

санатория "Моршин Пограничник".

Buzzaround XL имеет простую беспроводную разборку, что позволяет разобрать и собрать его за считанные секунды. Коллаж: Авто24

Рассказываем о технике конкретно

Поступили электрические скутеры Golden Technologies Buzzaround XL (четырехколесная модель GB147D) для людей с ограниченными возможностями. Это по сути аналог кресла колесного, но в более компактном виде и с электрическим приводом.

Машина рассчитана для передвижения как в помещениях, так и по тротуарной зоне движения без выезда на сеть дорог общего пользования, поскольку атрибуты полноценного ТС (повороты, габариты, стоп-сигналы) здесь отсутствуют.

Buzzaround XL предлагает грузоподъемность 136 кг и максимальную скорость 6,4 км/ч. Он имеет радиус поворота 1,2 метра, что делает его очень маневренным.

Его регулируемая по углу светодиодная фара обеспечивает четкую видимость, а электромагнитные тормоза обеспечивают надежное торможение.

Buzzaround XL имеет двухлетнюю гарантию на трансмиссию и электронику, а также годовой сервисный контракт. Фото: Львовская ОВА

Самокат разработан в современном стиле, что обеспечивает комфортную езду благодаря регулируемому сиденью (три позиции) и подножкам.

Скутер массой 54 килограмма имеет привод на заднюю пару колес. Аккумулятор весит 8,9 кг. Заряжается аккумулятор не менее 8 часов перед первым использованием и 12 часов после каждого последующего использования.