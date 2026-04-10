Электрические грузовики с запасом хода более 1000 километров появятся через четыре года: прогноз

Такую перспективу на ближайшие четыре года предполагает китайский производитель грузовых автомобилей Windrose. Основания не верить в озвученный прогноз отсутствуют, поскольку этот автогигант уже на деле доказал свою не только бизнесовую, но и инновационную состоятельность.

Windrose активно выходит на глобальный рынок, имеет масштабные преимущества над Semi, которую проталкивает к потребителю Tesla. Информация обнародована на обновленном сайте производителя, который теперь доступен на 14 языках. Об этом пишет Авто24.

Что предлагают сейчас

Менеджеры Windrose уверяют о реальном достижении соответствующего показателя к 2030 году.

Пока же к услугам перевозчиков Windrose R700 второго поколения с запасом хода около 670 км. Такой результат для 1400 лошадиных сил обеспечивают аккумуляторы мощностью 750 кВт-ч.

Дорожная карта продвижения на глобальный рынок электрогрузовиков Windrose. Инфографика: Авто24

Планы развития

К 2028 году производитель планирует вывести на рынок третье поколение модели R700. Оно получит батарею на 811 кВт-ч и сможет преодолевать более 815 км без подзарядки.

Следующий шаг – четвертое поколение, которое ожидается в 2030 году. Такие грузовики будут оснащаться аккумуляторами емкостью более 960 кВт-ч, что позволит превысить отметку в 1000 км запаса хода.

Рынок и цены

Компания уже продает свою технику не только в Китае, но и в Европе и США. Ценники отличаются. В Европе стоимость электрогрузовика составляет около 250 тысяч евро.

А вот в Калифорнии и Техасе модель R700 стоит с коротким запасом хода стоит примерно 270 000 долларов, тогда как ее "брат" с большим запасом хода будет стоить 290 000 долларов, долларов США.

Однако благодаря государственным субсидиям, в частности в США и Великобритании, фактическая цена для покупателей может быть ниже.

Что на рынке электрических фур

Пока о запасе хода электрических грузовиков на более 1000 км никто конкретно из мировых производителей не заявлял. Однако речь об этом идет, обсуждения не прекращаются.

Появление грузовика с таким пробегом на одной зарядке станет важным шагом для развития дальнобойных перевозок и может существенно изменить рынок грузового транспорта, пока базирующийся на классике с двигателями внутреннего сгорания.