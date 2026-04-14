Электрические грузовики в Европе: кто уже лидер, а кто отстает в переходе от дизеля

Электроэнергия в три-шесть раз эффективнее дизельного топлива, энергия становится решающим фактором затрат
Энергетический кризис показал уязвимость Европы из-за зависимости от импортного топлива. Колебания цен на нефть и газ уже добавляют к стоимости перевозок 9–11 центов на километр, что заставляет рынок искать альтернативы.
Одним из решений становится электрификация грузового транспорта. Она не только снижает расходы, но и повышает энергетическую безопасность и стабильность логистических цепей. Об этом рассказывают эксперты на своем сайте.
Кто впереди
Лидерами перехода стали Нидерланды, Швейцария, Дания и Норвегия. В этих странах электрогрузовики уже выходят за пределы пилотных проектов и быстро набирают долю рынка.
Кто лидирует в этом сегменте машин:
- Швейцария - 17,6%;
- Дания - 15,1%;
- Норвегия - 14,7%;
- Нидерланды - 14,3%;
- Австрия - 12,2%.
Нидерланды получили самые высокие оценки благодаря комплексному подходу: субсидиям, развития зарядной инфраструктуры и налоговым льготам.
Инфографика: Milence / Авто24
В приведенной выше инфографике позиции стран хорошо видны по всем пяти направлениям исследований. Все по указанным темам имеют цветовую кодировку: зеленый цвет – положительный, желтый – умеренный, а красный – отрицательный. В исследование добавлено и Великобританию, хотя она не является членом ЕС.
Кто отстает
Аутсайдерами остаются Польша и страны Южной Европы - Италия, Испания и Португалия.
В Польше уровень электрификации грузовиков составляет лишь 0,2%. Среди причин:
- неэффективные программы субсидий;
- отсутствие льгот на дорожные сборы;
- слабое развитие инфраструктуры.
В южных странах ситуация подобная: продажи минимальны, а зарядные станции только начинают строиться.
Что определяет успех
Эксперты отмечают, что лучшие результаты показывают страны, которые сочетают несколько факторов:
- доступную электроэнергию;
- субсидии на закупку техники;
- развитую сеть зарядных станций;
- льготную тарифную политику.
Например, компания Milence уже имеет 33 зарядные хабы в восьми странах, и именно там наблюдается более быстрое внедрение электротранспорта.
"Технология готова, формируется бизнес-кейс, а инфраструктура строится. Сейчас нужны темпы и последовательность политики для масштабирования этого перехода во всех государствах-членах, крайне важно распространить то, что работает на рынках-лидерах, – говорит гендиректор Milence Аня ван Нирсен
Экономика перехода
Общая стоимость владения электрогрузовиками постепенно снижается. В некоторых странах это уже выгоднее дизеля:
- в Нидерландах – благодаря более дешевой эксплуатации;
- в Германии – из-за освобождения от сборов;
- в Швеции – из-за низкой цены электроэнергии.
Дополнительно будет стимулировать переход и европейская система ETS II, которая сделает ископаемое топливо еще дороже.
В итоге видим, что Европа уже движется к электрификации грузового транспорта, но темпы этого перехода существенно разнятся: от быстрого прорыва на севере до заметного отставания на востоке и юге.