Электрические грузовики в Европе: почему Швейцария бьет рекорды, а Литва купила только одну машину

Как сообщает 40ton со ссылкой на ACEA, европейский рынок тяжелой коммерческой техники массой более 3,5 тонны постепенно переходит на электротягу, хотя темпы существенно отличаются в зависимости от региона. Пока автопроизводители находятся под серьезным давлением брюссельских чиновников.

Европейский Союз обязал бренды к 2030 году сократить выбросы углекислого газа от новых грузовиков, по меньшей мере, на 45 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. На практике это означает, что уже через четыре года треть всех проданных фур должна быть электрической. Если производитель не уложится в эти нормы, его ждут штрафы в сотни миллионов евро за каждый год просрочки.

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Кто лидирует в Евросоюзе

Абсолютным лидером среди стран ЕС стали Нидерланды, где доля электрических грузовиков пересекла отметку в 20 процентов. То есть, каждая пятая новая машина в этом классе уже не имеет выхлопной трубы.

В таблице 27 позиций, где зарегистрировано 12 873 электрических грузовиков с 245 079 (доля – 5,25 %). Инфографика: Авто24 по схеме ACEA/ 40ton.net

Традиционно сильные позиции удерживают скандинавские страны: Швеция показала результат 18,36 процента, а Дания – 16,51 процента. Интересно, что в тройку лидеров неожиданно ворвалась Греция с показателем 17,12 процента, но эксперты называют это аномалией из-за фактического отсутствия там рынка новых дизельных грузовиков.

Крупнейшие экономики Европы пока демонстрируют более скромные проценты, но поражают абсолютными цифрами. В Германии доля электротягачей составила 9,51 процента, что конвертировалось более чем в 5 600 проданных единиц. Это вдвое больше количественных показателей Нидерландов, хотя последние лидируют в процентном соотношении. Франция же остановилась на отметке 5,34 процента.

Аутсайдеры и страны вне ЕС

Южная Европа пока не торопится отказываться от дизеля. Испания, Италия и Португалия вместе едва пересекли рубеж на один процент. Похожая ситуация и в Восточной Европе, где самый лучший результат показала Чехия – 1,33 процента или 96 проданных машин.

В Польше доля составила всего 0,69 процента, хотя в количественном измерении это привело к продаже вдвое большего количества техники, чем у чехов. А вот в странах Балтии электрогрузовики остаются настоящей экзотикой: Литва и Эстония зарегистрировали только по одной машине за девять месяцев.

В таблице 31 позиция, где суммарно зарегистрировано 17 963 электрических грузовиков с 293 644 (доля составляет 6,12%). Инфографика: Авто24 по схеме ACEA/40ton.net

Картина выглядела бы совсем по-иному, если бы статистика учитывала страны вне ЕС. К примеру, в Исландии доля электрических грузовиков достигла рекордных 31 процента. Швейцария показала 27 процентов, а Норвегия – почти 24 процента. Даже на огромном рынке Великобритании этот показатель приблизился к 8 процентам.

Легковушки опережают грузовики

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, в сегменте легковых автомобилей переход на электротягу происходит гораздо быстрее. По данным той же ассоциации ACEA, в сентябре 2026 года продажи легковых электромобилей в ЕС взлетели почти на 73 процента.

Настоящим феноменом остается Норвегия, где машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания фактически исчезли из автосалонов. Там доля новых легковых электрокаров достигла невероятных 98 процентов общего объема продаж.