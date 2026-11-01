Электрические грузовики в Европе: почему Швейцария бьет рекорды, а Литва купила только одну машину

ФОТО: Innovate UK Business Connect|
Меню на зарядной станции у фур от разных производителей одинаковое, чего не скажешь об расстоянии пробега
Как сообщает 40ton со ссылкой на ACEA, европейский рынок тяжелой коммерческой техники массой более 3,5 тонны постепенно переходит на электротягу, хотя темпы существенно отличаются в зависимости от региона. Пока автопроизводители находятся под серьезным давлением брюссельских чиновников.
Европейский Союз обязал бренды к 2030 году сократить выбросы углекислого газа от новых грузовиков, по меньшей мере, на 45 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. На практике это означает, что уже через четыре года треть всех проданных фур должна быть электрической. Если производитель не уложится в эти нормы, его ждут штрафы в сотни миллионов евро за каждый год просрочки.
Кто лидирует в Евросоюзе
Абсолютным лидером среди стран ЕС стали Нидерланды, где доля электрических грузовиков пересекла отметку в 20 процентов. То есть, каждая пятая новая машина в этом классе уже не имеет выхлопной трубы.
В таблице 27 позиций, где зарегистрировано 12 873 электрических грузовиков с 245 079 (доля – 5,25 %). Инфографика: Авто24 по схеме ACEA/ 40ton.net
Традиционно сильные позиции удерживают скандинавские страны: Швеция показала результат 18,36 процента, а Дания – 16,51 процента. Интересно, что в тройку лидеров неожиданно ворвалась Греция с показателем 17,12 процента, но эксперты называют это аномалией из-за фактического отсутствия там рынка новых дизельных грузовиков.
Крупнейшие экономики Европы пока демонстрируют более скромные проценты, но поражают абсолютными цифрами. В Германии доля электротягачей составила 9,51 процента, что конвертировалось более чем в 5 600 проданных единиц. Это вдвое больше количественных показателей Нидерландов, хотя последние лидируют в процентном соотношении. Франция же остановилась на отметке 5,34 процента.
Аутсайдеры и страны вне ЕС
Южная Европа пока не торопится отказываться от дизеля. Испания, Италия и Португалия вместе едва пересекли рубеж на один процент. Похожая ситуация и в Восточной Европе, где самый лучший результат показала Чехия – 1,33 процента или 96 проданных машин.
В Польше доля составила всего 0,69 процента, хотя в количественном измерении это привело к продаже вдвое большего количества техники, чем у чехов. А вот в странах Балтии электрогрузовики остаются настоящей экзотикой: Литва и Эстония зарегистрировали только по одной машине за девять месяцев.
В таблице 31 позиция, где суммарно зарегистрировано 17 963 электрических грузовиков с 293 644 (доля составляет 6,12%). Инфографика: Авто24 по схеме ACEA/40ton.net
Картина выглядела бы совсем по-иному, если бы статистика учитывала страны вне ЕС. К примеру, в Исландии доля электрических грузовиков достигла рекордных 31 процента. Швейцария показала 27 процентов, а Норвегия – почти 24 процента. Даже на огромном рынке Великобритании этот показатель приблизился к 8 процентам.
Легковушки опережают грузовики
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, в сегменте легковых автомобилей переход на электротягу происходит гораздо быстрее. По данным той же ассоциации ACEA, в сентябре 2026 года продажи легковых электромобилей в ЕС взлетели почти на 73 процента.
Настоящим феноменом остается Норвегия, где машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания фактически исчезли из автосалонов. Там доля новых легковых электрокаров достигла невероятных 98 процентов общего объема продаж.