Китайский вариант Hyundai Ioniq V заметили во время дорожных испытаний

На автомобилях четко видны элементы экстерьера, соответствующие финальным серийным спецификациям, отмечает CarNewsChina. Новинка сочетает в себе низкий аэродинамический профиль, безрамные двери и оригинальную световую оптику в киберстиле.

Подробнее: Hyundai показала новый Ioniq V: футуристический седан с дизайном суперкара

Размеры кузова Hyundai Ioniq V составляют 4900 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1470 мм в высоту при колесной базе 2900 мм. Такие параметры позволяют уверенно отнести автомобиль к популярному сегменту среднеразмерных электрических седанов. Кроме плавной линии крыши и безрамного остекления дверей, визуальными особенностями модели стали полускрытые дверные ручки и скульптурные выштамповки на кузовных панелях. В задней части кузова установлена полноразмерная светодиодная панель, которая гармонично сочетается с нижней частью бампера, выполненной в стиле спортивного диффузора.

Цифровые технологии и системы помощи водителю в интерьере

Внутреннее пространство Hyundai Ioniq V получило передовое цифровое оснащение. Главным элементом передней панели стал большой 27-дюймовый интегрированный экран с разрешением 4K, который объединяет в себе два отдельных дисплея. Он работает в паре с проекционным дисплеем на лобовое стекло. Высокую скорость работы информационно-развлекательного комплекса, системы распознавания голосовых команд и других бортовых функций обеспечивает производительный автомобильный микрочип Snapdragon 8295.

Для повышения безопасности и комфорта в дороге фастбек оснастили современной системой помощи водителю уровня L2+, которую разработала компания Momenta. Этот комплекс поддерживает функции автоматизированной навигации на скоростных шоссе, ассистента движения в плотном городском трафике, а также систему автоматической парковки автомобиля без участия водителя. Дополнительный уют в кабине создает двухуровневое атмосферное освещение, интегрированное в приборную панель и дверные карты.

Модификации силовых агрегатов и архитектура

Новый Hyundai Ioniq V будет доступен на рынке в двух ключевых технических конфигурациях: как полностью электрическое транспортное средство, так и в варианте электромобиля с удлинителем хода (EREV), где бензиновый генератор подзаряжает аккумулятор. Покупателям предложат два варианта электрических двигателей:

Базовая версия мощностью 140 кВт (190 л.с.);

Более мощная модификация на 168 кВт (228 лошадиных сил).

Электромобиль построен на базе прогрессивной 800-вольтовой электрической архитектуры, которая обеспечивает поддержку технологии сверхбыстрой зарядки. Тяговые аккумуляторные блоки для новинки будет поставлять ведущая китайская компания CATL. Точные динамические характеристики и время зарядки батареи автопроизводитель пообещал объявить позже.

Рыночный контекст и стратегические планы бренда