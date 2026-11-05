Электрический Ferrari Luce раскупили в год вперед: цена впечатляет, но очередь только растет

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Ferrari Luce – первый серийный электромобиль бренда
Как сообщает издание Motor1, во время отчета за третий квартал генеральный директор компании Бенедетто Винья официально подтвердил безумный успех новинки. Первые экземпляры выедут на дороги уже к концу этого года, но массовые поставки клиентам начнутся только в 2027 году.
"Все машины, которые мы планируем продать в следующем году, уже распределены между покупателями. Если кто-то придет сейчас, ему придется ждать своего авто круглый год",– отметил глава бренда. Точных цифр продаж руководство пока не раскрывает, но очевидно, что завод едва успевает по желанию богатых автомобилистов.
Почему возник дефицит и сколько это стоит
Интересно, что собирают электрическую модель на совершенно новом предприятии, специализирующемся исключительно на электромоторах и батареях. Запуск такого завода на полную мощность требует времени, поэтому итальянцы наращивают темпы постепенно, что частично объясняет скорейшее исчерпание квот.
Прайс на новинку откровенно кусается. В США базовая версия стартует с отметки 560 800 долларов, что делает электрокар на 122 тысячи дороже флагманского кроссовера Purosangue с классическим V12. Однако это не отпугивает покупателей: среди заказчиков есть как старые фанаты марки, так и совершенно новые клиенты.
Маркетинг и планы на будущее
- Чтобы убедить скептиков, производитель провел более полусотни закрытых презентаций по всему миру. А уже в первом квартале 2027 года стартуют глобальные тест-драйвы, которые должны окончательно развеять сомнения по поводу драйверского характера электрического суперкара.
- Напомним, что сейчас бизнес в Ferrari идет просто отлично, весь модельный ряд бренда распродан до 2028 года. Более того, к концу текущего года итальянцы планируют показать еще две новые машины, одной из которых может стать трековая версия 296 Challenge Stradale.