Электрический Ferrari Luce раскупили в год вперед: цена впечатляет, но очередь только растет

Как сообщает издание Motor1, во время отчета за третий квартал генеральный директор компании Бенедетто Винья официально подтвердил безумный успех новинки. Первые экземпляры выедут на дороги уже к концу этого года, но массовые поставки клиентам начнутся только в 2027 году.

"Все машины, которые мы планируем продать в следующем году, уже распределены между покупателями. Если кто-то придет сейчас, ему придется ждать своего авто круглый год",– отметил глава бренда. Точных цифр продаж руководство пока не раскрывает, но очевидно, что завод едва успевает по желанию богатых автомобилистов.

Почему возник дефицит и сколько это стоит

Интересно, что собирают электрическую модель на совершенно новом предприятии, специализирующемся исключительно на электромоторах и батареях. Запуск такого завода на полную мощность требует времени, поэтому итальянцы наращивают темпы постепенно, что частично объясняет скорейшее исчерпание квот.

Прайс на новинку откровенно кусается. В США базовая версия стартует с отметки 560 800 долларов, что делает электрокар на 122 тысячи дороже флагманского кроссовера Purosangue с классическим V12. Однако это не отпугивает покупателей: среди заказчиков есть как старые фанаты марки, так и совершенно новые клиенты.

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