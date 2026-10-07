Электрический фургон Kia PV5 превратили в крутой самосвал для города

Как сообщает издание Electrek, разработкой этой модификации занималась компания TGS Automotive Group. Там создали специальную алюминиевую надстройку именно для корейского электрокара. Кузов получил легкие откидывающиеся борта и задний борт высотой 300 миллиметров со складными стойками.

На рынке Великобритании новинка будет продаваться исключительно с топовой батареей на 71,2 кВт-ч. В других европейских странах покупателям также будет предложена версия с аккумулятором емкостью 51,1 кВт-ч.

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Маленький, но способный везти более тонны песка или щебня даже под гору. Фото: Kia

Практичность и маневренность

Заряжать такую рабочую лошадку долго не придется. От быстрой станции постоянного тока мощностью 120 кВт батарея пополняет заряд с 10 до 80% всего за пол часа. Включив зарядку в обычную сеть переменного тока на 11 кВт, процесс займет около шести с половиной часов.

" В отличие от большинства классических самосвалов, наш электрокар имеет радиус поворота всего 5,5 метра. Окончательные характеристики грузоподъемности зависят от конкретной надстройки, но шасси предлагает наилучшую в своем классе полезную нагрузку до 1005 килограммов, – подчеркнули в компании Kia.

Это делает машину невероятно удобной для маневрирования по узким улочкам или тесным строительным площадкам. К тому же открытая платформа позволяет не только устанавливать кузов для сыпучих грузов, но и превращать авто в фудтрак или даже кемпер с полноценной кухней.

Что было известно раньше?

Напомним, как уже сообщалось, корейский автопроизводитель намерен существенно расширить линейку коммерческого транспорта. Уже в следующем году на рынок выйдет огромный электронный фургон PV7, а общее количество вариантов кузова для модели PV5 достигнет десяти.