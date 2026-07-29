Электрический кроссовер BMW iX3 стал бестселлером и приближается к отметке в 100 тысяч заказов

Серийная сборка iX3 была налажена на полностью новом заводе BMW Group в городе Дебрецен в Венгрии. Чтобы удовлетворить значительный поток заказов на европейском и глобальном рынках, автопроизводитель вынужден был досрочно ввести вторую рабочую смену на предприятии еще в феврале 2026, что произошло со значительным опережением начального графика.

Рекордные темпы производства

Отметки в 50 000 выпущенных кроссоверов iX3 были достигнуты только за девять месяцев после начала серийного производства. Представитель руководства BMW Раймонд Виттманн подчеркнул, что компания еще никогда не производила такое количество автомобилей за подобный короткий срок на новой площадке, сообщает Carscoops.

Президент завода в Дебрецене Ганс-Петер Кемзер также отметил, что выпуск 50-тысячного BMW iX3 отражает высокий профессионализм команды и подтверждает немаловажную роль нового будущего предприятия. Завод в Дебрецене стал первой домашней ареной для серийных моделей семейства Neue Klasse, технологии и дизайнерские решения которых к концу 2027 будут имплементированы в 40 новых или обновленных автомобилях концерна BMW Group.

Технические характеристики и модификации кроссовера