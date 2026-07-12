Электрический кроссовер Fisker Ocean продается в США "за гроши": стоит ли его покупать

Автомобиль, который во время своего дебюта позиционировался как технологический конкурент лидерам сегмента и обещал премиальный уровень комфорта, потерял большую часть своей первоначальной стоимости всего за три года эксплуатации. Электрический внедорожник Fisker Ocean One Launch Edition 2023 года выпуска нашел нового покупателя 7 июля 2026 года, отмечает Carscoops.

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После длительных торгов и 30 сделанных ставок окончательная цена лота остановилась на отметке всего 15 800 долларов США. Если вспомнить, что первоначальная стоимость этой модификации без учета дополнительных опций и налогов составляла 68 999 долларов, то суммарное падение стоимости превысило катастрофические 77%. Подобный обвал цен не связан с неудовлетворительным техническим состоянием конкретной машины, а является прямым следствием ликвидации компании-производителя.

Впечатляющие технические характеристики и богатая комплектация за минимальную цену

Проданный на аукционе экземпляр с синим цветом кузова и черным оформлением интерьера представляет собой полноприводную версию. Силовая установка кроссовера состоит из двух электродвигателей мощностью 421 кВт (572 к.с.) и 736 Нм крутящего момента. Их питает массивная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 106 кВт-ч. Производитель заявлял, что в новом состоянии такой автомобиль способен преодолеть до 579 километров на одном полном заряде.

Список установленного оборудования и технологических опций Fisker Ocean One выглядит солидно даже для премиум-класса:

Панорамная фотоэлектрическая крыша SolarSky с функцией подзарядки батареи от солнечной энергии.

Оригинальные легкосплавные колесные диски диаметром 22 дюйма.

Центральный 17,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с возможностью поворота на 90 градусов.

Фирменная аудиосистема Fisker Pulse и система беспроводной зарядки для смартфонов.

Комплексная система кругового обзора на 360 градусов и подогрев всех сидений и рулевого колеса.

Режим California Mode, который одним нажатием кнопки автоматически опускает абсолютно все боковые окна и стекло двери багажника.

Минимальный заводской пробег и безупречная сервисная история лота

Согласно официальной документации и показаниям одометра, этот конкретный внедорожник за три года проехал всего 17 042 мили (27 426 километров). Автомобиль сопровождался абсолютно чистым отчетом CarFax, который подтверждает полное отсутствие каких-либо ДТП, скрытых повреждений или страховых случаев.

За всю свою короткую историю транспортное средство имело лишь двух предыдущих владельцев. В сопроводительном письме от официального дилера, выставившего машину на продажу, отмечалось, что в мае 2026 года в салоне была проведена профилактическая замена внутренних дверных ручек в связи с устранением заводского дефекта.

Во всем остальном состояние кузова, подвески и лакокрасочного покрытия соответствует хорошо сохранившемуся и ухоженному автомобилю с минимальным износом. Однако даже идеальное внешнее состояние не смогло привлечь высокие ставки со стороны покупателей.

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