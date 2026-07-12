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Электрический кроссовер Fisker Ocean продается в США "за гроши": стоит ли его покупать

Банкротство американского стартапа Fisker продолжает подрывать остаточную стоимость выпущенных электромобилей. Очередным подтверждением этой тенденции стало недавнее завершение торгов на онлайн-аукционе Bring a Trailer, где практически новый экземпляр флагманского кроссовера Fisker Ocean One сменил владельца за сумму, значительно меньшую, чем стоимость современного бюджетного хэтчбека.
Подержанный электромобиль Fisker Ocean One был продан на аукционе за гроши

ФОТО: Carscoops|

Fisker Ocean продаются в США за гроши

Данила Северенчук
logo12 июля, 17:17
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Автомобиль, который во время своего дебюта позиционировался как технологический конкурент лидерам сегмента и обещал премиальный уровень комфорта, потерял большую часть своей первоначальной стоимости всего за три года эксплуатации. Электрический внедорожник Fisker Ocean One Launch Edition 2023 года выпуска нашел нового покупателя 7 июля 2026 года, отмечает Carscoops.

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После длительных торгов и 30 сделанных ставок окончательная цена лота остановилась на отметке всего 15 800 долларов США. Если вспомнить, что первоначальная стоимость этой модификации без учета дополнительных опций и налогов составляла 68 999 долларов, то суммарное падение стоимости превысило катастрофические 77%. Подобный обвал цен не связан с неудовлетворительным техническим состоянием конкретной машины, а является прямым следствием ликвидации компании-производителя.

Впечатляющие технические характеристики и богатая комплектация за минимальную цену

Проданный на аукционе экземпляр с синим цветом кузова и черным оформлением интерьера представляет собой полноприводную версию. Силовая установка кроссовера состоит из двух электродвигателей мощностью 421 кВт (572 к.с.) и 736 Нм крутящего момента. Их питает массивная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 106 кВт-ч. Производитель заявлял, что в новом состоянии такой автомобиль способен преодолеть до 579 километров на одном полном заряде.

Список установленного оборудования и технологических опций Fisker Ocean One выглядит солидно даже для премиум-класса:

  • Панорамная фотоэлектрическая крыша SolarSky с функцией подзарядки батареи от солнечной энергии.
  • Оригинальные легкосплавные колесные диски диаметром 22 дюйма.
  • Центральный 17,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с возможностью поворота на 90 градусов.
  • Фирменная аудиосистема Fisker Pulse и система беспроводной зарядки для смартфонов.
  • Комплексная система кругового обзора на 360 градусов и подогрев всех сидений и рулевого колеса.
  • Режим California Mode, который одним нажатием кнопки автоматически опускает абсолютно все боковые окна и стекло двери багажника.

Минимальный заводской пробег и безупречная сервисная история лота

Согласно официальной документации и показаниям одометра, этот конкретный внедорожник за три года проехал всего 17 042 мили (27 426 километров). Автомобиль сопровождался абсолютно чистым отчетом CarFax, который подтверждает полное отсутствие каких-либо ДТП, скрытых повреждений или страховых случаев.

За всю свою короткую историю транспортное средство имело лишь двух предыдущих владельцев. В сопроводительном письме от официального дилера, выставившего машину на продажу, отмечалось, что в мае 2026 года в салоне была проведена профилактическая замена внутренних дверных ручек в связи с устранением заводского дефекта.

Во всем остальном состояние кузова, подвески и лакокрасочного покрытия соответствует хорошо сохранившемуся и ухоженному автомобилю с минимальным износом. Однако даже идеальное внешнее состояние не смогло привлечь высокие ставки со стороны покупателей.

Риски владения электромобилями от обанкротившихся стартапов

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