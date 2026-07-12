Электрический кроссовер Fisker Ocean продается в США "за гроши": стоит ли его покупать

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Fisker Ocean продаются в США за гроши
Автомобиль, который во время своего дебюта позиционировался как технологический конкурент лидерам сегмента и обещал премиальный уровень комфорта, потерял большую часть своей первоначальной стоимости всего за три года эксплуатации. Электрический внедорожник Fisker Ocean One Launch Edition 2023 года выпуска нашел нового покупателя 7 июля 2026 года, отмечает Carscoops.
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После длительных торгов и 30 сделанных ставок окончательная цена лота остановилась на отметке всего 15 800 долларов США. Если вспомнить, что первоначальная стоимость этой модификации без учета дополнительных опций и налогов составляла 68 999 долларов, то суммарное падение стоимости превысило катастрофические 77%. Подобный обвал цен не связан с неудовлетворительным техническим состоянием конкретной машины, а является прямым следствием ликвидации компании-производителя.
Впечатляющие технические характеристики и богатая комплектация за минимальную цену
Проданный на аукционе экземпляр с синим цветом кузова и черным оформлением интерьера представляет собой полноприводную версию. Силовая установка кроссовера состоит из двух электродвигателей мощностью 421 кВт (572 к.с.) и 736 Нм крутящего момента. Их питает массивная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 106 кВт-ч. Производитель заявлял, что в новом состоянии такой автомобиль способен преодолеть до 579 километров на одном полном заряде.
Список установленного оборудования и технологических опций Fisker Ocean One выглядит солидно даже для премиум-класса:
- Панорамная фотоэлектрическая крыша SolarSky с функцией подзарядки батареи от солнечной энергии.
- Оригинальные легкосплавные колесные диски диаметром 22 дюйма.
- Центральный 17,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с возможностью поворота на 90 градусов.
- Фирменная аудиосистема Fisker Pulse и система беспроводной зарядки для смартфонов.
- Комплексная система кругового обзора на 360 градусов и подогрев всех сидений и рулевого колеса.
- Режим California Mode, который одним нажатием кнопки автоматически опускает абсолютно все боковые окна и стекло двери багажника.
Минимальный заводской пробег и безупречная сервисная история лота
Согласно официальной документации и показаниям одометра, этот конкретный внедорожник за три года проехал всего 17 042 мили (27 426 километров). Автомобиль сопровождался абсолютно чистым отчетом CarFax, который подтверждает полное отсутствие каких-либо ДТП, скрытых повреждений или страховых случаев.
За всю свою короткую историю транспортное средство имело лишь двух предыдущих владельцев. В сопроводительном письме от официального дилера, выставившего машину на продажу, отмечалось, что в мае 2026 года в салоне была проведена профилактическая замена внутренних дверных ручек в связи с устранением заводского дефекта.
Во всем остальном состояние кузова, подвески и лакокрасочного покрытия соответствует хорошо сохранившемуся и ухоженному автомобилю с минимальным износом. Однако даже идеальное внешнее состояние не смогло привлечь высокие ставки со стороны покупателей.
Риски владения электромобилями от обанкротившихся стартапов
- Несмотря на невероятно привлекательное соотношение цены и объема полученного оборудования, покупка любой модели от Fisker сегодня требует от потенциального владельца готовности к серьезным трудностям. Официальное банкротство бренда полностью лишило водителей гарантийной поддержки, доступа к сертифицированным сервисным центрам и регулярных обновлений программного обеспечения.
- Самыми большими проблемами для будущего владельца могут стать поиск дефицитных кузовных деталей в случае мелкого ремонта, а также устранение многочисленных программных сбоев бортовой электроники, которые были присущи модели Ocean с самого начала производства. Определенную надежду вселяет активное сообщество владельцев этих электромобилей, которое самостоятельно создает независимые ресурсы, технические инструкции и альтернативные каналы поставки неофициальных запчастей.
- Однако каждый покупатель подобного автомобиля сознательно берет на себя повышенные финансовые и технические риски. Только время покажет, станет ли эта покупка за 15 800 долларов лучшей сделкой в жизни нового владельца или обернется постоянной головной болью и неподвижным имуществом в гараже.