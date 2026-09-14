Электрический Mitsubishi Eclipse Cross получил новые аккумуляторы и стал значительно дешевле

Главным изменением в обновленном Mitsubishi Eclipse Cross стала силовая установка. В модельной линейке появилась батарея емкостью 67 кВт-ч с литий-железо-фосфатной (LFP) химией. Такой аккумулятор уже используется в обновленном Renault Megane E-Tech. Для Mitsubishi он обеспечивает запас хода до 472 километров по циклу WLTP.

Топовый аккумулятор также претерпел изменения. Вместо блока на 87 кВт-ч кроссовер теперь получил батарею емкостью 89 кВт-ч с никель-марганец-кобальтовой (NMC) химией. Максимальный запас хода увеличился на 15 км и теперь составляет 650 км за WLTP. Обе батареи поддерживают подзарядку постоянным током. Пополнение заряда с 15 до 80% занимает около 24 минут для версии с меньшим аккумулятором и 28 минут для 89-киловаттной батареи.

Мощность электромотора выросла

Вне зависимости от выбранной батареи Mitsubishi Eclipse Cross EV оснащается одним электромотором на передней оси. Его мощность увеличилась до 164 кВт (223 л.с.), что на 5 лошадиных сил больше, чем в предыдущей версии. Крутящий момент составляет 300 Нм. Остальные характеристики силовой установки существенно не изменились.

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Mitsubishi не приводит новых показателей разгона и максимальной скорости для обновленной версии, поэтому предварительные данные о 0-100 км/ч за 8,4 секунды и максимальной скорости 170 км/ч не следует автоматически применять к модернизированной модели без официального подтверждения.

Облик Eclipse Cross остался без изменений

Спустя год после начала продаж Mitsubishi не стала менять внешность электрического Eclipse Cross. Кроссовер сохранил дизайн, отличающий его от Renault Scenic E-Tech, хотя техническое родство двух моделей остается очевидным. Салон также сохранил знакомую архитектуру, но мультимедийная система работает на программном обеспечении Renault с сервисами Google. Перед водителем и пассажиром расположены два 12,3-дюймовых дисплея.

Mitsubishi Eclipse Cross EV стал дешевле

Обновленный электрический Mitsubishi Eclipse Cross появится на европейских рынках с ноября 2026 года. В Нидерландах базовая версия с аккумулятором 67 кВт-ч обойдется в 32 990 евро с учетом местной льготы для электромобилей в размере 3000 евро.

Для сравнения, на старте продаж в Нидерландах электрический Eclipse Cross стоил от 45 690 евро. Таким образом, разница между начальной ценой модели и новым стартовым предложением составляет 12 700 евро.

Версия Long Range с батареей 89 кВт-ч появится позже. Предварительная версия этой модификации доступна на нидерландском рынке по цене от 40 490 евро. В то же время, указанная стартовая цена 32 990 евро включает местную государственную льготу, поэтому сравнивать ее непосредственно с ценой прошлогодней модели без учета условий субсидии некорректно.