Электрический пикап Ford получил название Fathom и будет стоить от 29 945 долларов

Ford Fathom станет первым серийным автомобилем, построенным на новой принципиально платформе Ford Universal EV. Эта архитектура разработана с нуля для создания линейки бюджетных электромобилей, включая внедорожники и коммерческий транспорт, пишет Motor1.

Рендер Ford Fathom от Motor1

Несмотря на доступную цену, автопроизводитель обещает высокий уровень оснащения и комфорта:

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Просторный салон: пассажирское пространство будет превышать показатели популярного кроссовера Toyota RAV4;

пассажирское пространство будет превышать показатели популярного кроссовера Toyota RAV4; Современные цифровые сервисы: глубокая интеграция Apple Maps и поддержка беспроводных обновлений программного обеспечения;

глубокая интеграция Apple Maps и поддержка беспроводных обновлений программного обеспечения; Автономное управление: наличие системы управления без помощи рук BlueCruise.

наличие системы управления без помощи рук BlueCruise. Автопроизводитель рассматривал возможность использования исторических названий, однако решил создать совершенно новое имя этой серии.

Производство и инвестиции в проект

Серийное производство пикапа организуют на сборочном заводе Ford в Луисвилле, штат Кентукки, с началом производства в 2027 году. Для снижения себестоимости компания применит упрощенный производственный процесс, при котором передняя, центральная и задняя секции кузова собираются отдельно перед финальным соединением.

Ford инвестировал около 5 миллиардов долларов в разработку этой программы, чтобы эффективно противостоять экспансии дешевых китайских электромобилей и новых стартапов. Подробные технические характеристики, включая емкость аккумуляторов, запас хода и окончательный дизайн Fathom, компания раскроет поближе к официальной премьере.