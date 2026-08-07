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Электрический пикап Ford получил название Fathom и будет стоить от 29 945 долларов

Компания Ford объявила название и цену своего долгожданного доступного электрического пикапа, запуск которого запланирован на 2027 год. Среднеразмерный электромобиль получил имя Ford Fathom, а его стартовая стоимость составит 29 945 долларов. Это делает новинку одним из самых дешевых электрических пикапов на американском рынке.
Электрический пикап Ford Fathom выйдет в 2027 году по цене от 29 945 долларов

ФОТО: Ford|

Новый пикап Ford Fathom

Данила Северенчук
logo7 августа, 11:50
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Ford Fathom станет первым серийным автомобилем, построенным на новой принципиально платформе Ford Universal EV. Эта архитектура разработана с нуля для создания линейки бюджетных электромобилей, включая внедорожники и коммерческий транспорт, пишет Motor1.

Рендер Ford Fathom от Motor1

Несмотря на доступную цену, автопроизводитель обещает высокий уровень оснащения и комфорта:

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 
  • Просторный салон: пассажирское пространство будет превышать показатели популярного кроссовера Toyota RAV4;
  • Современные цифровые сервисы: глубокая интеграция Apple Maps и поддержка беспроводных обновлений программного обеспечения;
  • Автономное управление: наличие системы управления без помощи рук BlueCruise.
  • Автопроизводитель рассматривал возможность использования исторических названий, однако решил создать совершенно новое имя этой серии.

Производство и инвестиции в проект

Серийное производство пикапа организуют на сборочном заводе Ford в Луисвилле, штат Кентукки, с началом производства в 2027 году. Для снижения себестоимости компания применит упрощенный производственный процесс, при котором передняя, центральная и задняя секции кузова собираются отдельно перед финальным соединением.

Ford инвестировал около 5 миллиардов долларов в разработку этой программы, чтобы эффективно противостоять экспансии дешевых китайских электромобилей и новых стартапов. Подробные технические характеристики, включая емкость аккумуляторов, запас хода и окончательный дизайн Fathom, компания раскроет поближе к официальной премьере.

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