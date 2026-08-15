Для BMW сделали прототип, генерирующий больше энергии, чем тратит на поездку

Главная особенность авто заключается в том, что после типичной ежедневной городской поездки он заканчивает день с большим уровнем заряда аккумулятора, чем в начале. Сверхлегкий корпус прототипа покрыт более 1700 фотоэлектрических солнечных элементов – автомобиль разработан для поглощения солнечного света как во время движения, так и во время стоянки на парковке, сообщает Carscoops.

Конструкция и масса

Высокая эффективность достигается благодаря существенному уменьшению веса и оптимизации всех энергетических систем:

Deep Orange 17 весит всего 550 кг, что составляет примерно четверть веса большинства серийных электромобилей подобных габаритов.;

Кмбинированная структура кузова сочетает сталь, алюминий, углеродное волокно и напечатанные на 3D-принтере металлические соединения.;

Энергоэффективность: рекуперативное торможение, векторное распределение крутящего момента и оптимизированное управление трансмиссией направлены на минимизацию затрат энергии.

Результаты испытаний

Исследователи из Клемсона и Института солнечных энергетических систем Фраунгофера смоделировали условия солнечного освещения в Гринвилле (Южная Каролина), Франкфурте (Германия), Мадриде (Испания) и Мумбаи (Индия). Согласно расчетам, солнечная система способна компенсировать короткую ежедневную городскую поездку на 20 км и обеспечивать в среднем до 50 км дополнительный запас хода в день за счет накопленного излишка электроэнергии.

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Проект, который поддерживает BMW, изучает солнечную энергию как элемент будущей стратегии развития электромобильности. Хотя внедрение подобных решений в серийное производство потребует дальнейших инноваций, прототип доказал техническую возможность получения излишка энергии во время ежедневной эксплуатации.