Электрический Renault Kangoo серьезно обновили: теперь он проезжает больше и заряжается быстрее

Как сообщает в своем релизе Renault, модернизация затронула как коммерческую, так и пассажирскую версии модели. Главной фишкой стал переход на современные аккумуляторы типа NMC, уже успешно используемых на новейших электрокарах бренда.

Инженеры существенно поработали над быстротой пополнения энергии. Теперь максимальная мощность зарядки постоянным током выросла с 80 до 100 кВт.

На практике это означает, что водитель может восстановить до 240 километров пробега всего за полчаса стоянки у терминала. Для зарядки переменным током доступны бортовые устройства на 11 или 22 кВт, что позволяет гибко планировать время у розетки.

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Больше динамики и комфорта

Вместо старого 120-сильного агрегата в предыдущей версии Kangoo (см. видео внизу) покупателям теперь предлагают два новых электромотора по выбору. Базовая версия выдает 135 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента, тогда как топовая модификация может похвастаться отдачей 155 сил и 300 Нм.

Более мощная версия дополнительно получила ездовой режим Perfo, который пригодится во время обгонов или когда фургон загружен под завязку. Кроме того, на руле появились удобные лепестки для выбора одного из четырех уровней рекуперативного торможения.

Электрические версии Renault Kangoo VAN и Kangoo E-Tech теперь имеют батарею на 52 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 354 километров. Фото: Renault

В водительском салоне встречает новая мультимедийная система OpenR Link с 10-дюймовым сенсорным экраном. Она работает вдвое быстрее предшественницы, поддерживает беспроводную интеграцию со смартфонами и имеет встроенный планировщик маршрутов для электромобилей.

Французский сборник и бэкграунд

Производство обновленной линейки остается полностью локализованным во Франции. Сами машины собирают на заводе в Мобеже, батареи снабжают Дуэ, а электромоторы выпускают в Клеоне.

Renault Kangoo VAN и Kangoo E-Tech предлагают более современные условия в салоне, где привлекает внимание 10-дюймовый дисплей OpenR Link с улучшенным качеством изображения. Фото: Renault

Напомним, ранее мы писали о радикальных изменениях для другой электрической новинки бренда – Renault 4 E-Tech. Эта модель также получила увеличенный запас хода до 415 км и разумную электронику с интеграцией искусственного интеллекта от Google.

Как уже сообщалось на нашем сайте, для этой модели также анонсирована доступная комплектация Jogging с батареей на 37 кВт-ч. Она обеспечивает адекватный пробег в 305 км и поддерживает быструю зарядку, что делает ее интересным вариантом для города.